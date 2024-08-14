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AB, Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskını Kınadı

AB, fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını provokatif buldu ve kutsal mekanların statükosuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:08
AB, Mescid-i Aksa'ya Yapılan Baskını Kınadı

AB'den Mescid-i Aksa Açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yüzlerce fanatik grup tarafından Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskını kınadı. Borrell, yaptığı açıklamada bu eylemi "provokasyon" olarak değerlendirdi.

İsrailli Bakanların Rolü

Borrell, baskına katılan Itamar Ben-Gvir ve Yitzhak Wasserlauf gibi aşırı sağcı İsrailli bakanları eleştirerek, "AB, Ben-Gvir'in provokatif eylemlerini şiddetle kınamaktadır" ifadesini kullandı. Ayrıca, Ürdün'ün kutsal mekanların korunmasındaki özel rolüne de dikkat çekti.

Fanatik Grubun Katılımı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan bilgilere göre, Mescid-i Aksa'ya 2,250'ye kadar fanatik grup katıldı. Bu grup, yerlerde kapanarak Talmudik ritüeller gerçekleştirdi.

Ürdün'ün Destekleyici Rolü

Ürdün, 1994 yılında İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması gereği Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke konumundadır. Ayrıca, 2013 yılında Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşma ile Kudüs ve kutsal mekanların korunma hakkı Ürdün'e verilmiştir.

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