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AB Milletvekillerinden İsrail'e Politika Değişikliği Çağrısı

Avrupa Parlamentosu'ndan 20 milletvekili, uluslararası hukuka uygun olarak AB'nin İsrail politikasında değişiklik yapmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 15:23
AB Milletvekillerinden İsrail'e Politika Değişikliği Çağrısı

Uluslararası Adalet Divanı’nın Kararı Sonrası Avrupa Parlamentosu’ndan Açıklama

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) çeşitli siyasi gruplardan 20 milletvekili, İsrail'in işgalinin hukuka aykırı olduğu ve bu durumun derhal sonlandırılması gerektiği vurgusunu içeren Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) danışma görüşü çerçevesinde Avrupa Birliği'nden (AB) İsrail’a yönelik politikasında ‘köklü değişiklikler’ yapmasını talep etti.

Tineke Strik'ten Açıklama

Yeşiller Grubu’ndan Hollandalı AP Milletvekili Tineke Strik, sosyal medya üzerinden AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e verilmek üzere 20 milletvekilinin imzaladığı bir mektup gönderdiğini açıkladı. Strik, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarını yasa dışı ilhakına dair UAD'nin kararı, AB'nin politikasında köklü değişiklikler gerektiriyor. 20 meslektaşımızla birlikte von der Leyen ve Borrell'i AB'nin uluslararası hukuka saygı göstermesi için harekete geçmeye çağırıyoruz."

Mektubun Detayları

Mektupta, UAD'nin kararının önemli bir dönüm noktası olduğu ve AB'nin de “kararlı bir şekilde harekete geçmesi gereken sonuçlar doğurduğu” ifade edildi. UAD tarafından bahsedilen hukuksuz durumun, devletlerin ilişkilerinde dikkate alınması gerektiği vurgulandı:

  • "Devletler, İsrail’in işgal altındaki topraklarda yarattığı hukuksuz durumu tanımamalı, bu durumu destekleyen ticari ilişkilerden kaçınmalıdır."

Borrell’in daha önceki açıklamalarında dile getirdiği gibi, "Uluslararası hukuk kurumları hukuku uygulamak için değil, hukuku ifade etmek için bulunmaktadır" diyerek, politik aktörlerin hukukun uygulanmasında rol alması gerektiğini hatırlattı.

AB-İsrail Ortaklık Anlaşması Üzerine Çağrılar

Mektupta ayrıca, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın acilen gözden geçirilmesi gerektiği ifade edildi. İrlanda ve İspanya'nın bu konuya ilişkin talebi hatırlatıldı ve anlaşmanın insan hakları ile demokratik ilkelere saygı şartının ihlal edildiği vurgulandı. Önemli bir noktada, UAD’nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine dair bulgularının, böyle bir incelemenin gerekliliğini ortaya koyduğu yer aldı.

UAD’nin İşgal Kararları

UAD Başkanı Nawaf Salam, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtti. UAD ayrıca, İsrail'in bu topraklardaki hukuksuz varlığının sonlandırılması gerektiğini vurgulayarak tüm devletlerin de bu işgali tanımama yükümlülüğünde olduğunu kaydetti.

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