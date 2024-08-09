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AB, Muhammed Yunus Başkanlığındaki Geçici Hükümeti Destekliyor

AB, Bangladeş'te Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümeti olumlu karşılayarak demokrasiye geçiş sürecini destekliyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:51
AB, Muhammed Yunus Başkanlığındaki Geçici Hükümeti Destekliyor

Avrupa Birliği'nden Bangladeş'e Destek

Avrupa Birliği (AB), Nobel ödüllü Muhammed Yunus’un liderliğinde Bangladeş’te kurulan geçici hükümeti olumlu bir şekilde karşıladığını duyurdu.

Geçici Hükümetin Önemi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçici hükümetin kurulmasının “ülkenin demokratik yolculuğu ve gençlerin taleplerinin karşılanması açısından önemli bir dönem” olduğunu belirtti.

Hesap Verebilirlik ve Seçim Dinamiği

Borrell, geçici hükümetin önemli görevleri arasında demokratik seçimler için bir zemin oluşturmak ve son dönemlerdeki ölümler ile şiddet olayları karşısında hesap verebilirliği sağlamak bulunduğunu ifade etti.

Geçiş Döneminin Desteklenmesi

AB, geçiş sürecini destekleyeceklerini de belirtirken, yeni yönetimle işbirliği içinde olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Protestolar ve Ardındaki Olaylar

Bangladeş’te geçtiğimiz yaz, 1971’deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamu sektöründe ayrılan kontenjanlar nedeniyle yoğun protestolar yaşandı.

Temmuz ayında başlayan gösteriler, Yüksek Mahkeme’nin kontenjan oranlarını küçültmesiyle son bulmuştu. Ancak protestolarda yaşanan kanlı olaylar sonucunda, Cemaat-i İslami Partisi ile öğrenci gruplarının yasaklanması protestoların sürmesine neden oldu.

Bangladeş’teki gösteriler sırasında yüzlerce kişi hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin gözaltına alınması gibi ağır sonuçlar doğdu. Bu koşullar altında, Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan’a gitmek zorunda kaldı. Başbakanın resmi konutunun protestocular tarafından basılması, durumu daha da gergin hale getirmişti.

Siyasi parti liderleriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını kamuoyuna duyurdu.

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