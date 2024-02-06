AB'nin çiftçi protestoları karşısında çare arayışı sürüyor

Von der Leyen, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, çiftçi protestolarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Brüksel'de yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Avrupa'nın her yerinden çiftçilerin yollara çıktığını hatırlatan von der Leyen, "Çiftçiler kendilerini köşeye sıkıştırılmış hissediyor." diye konuştu.

Von der Leyen, çiftçilerin her gün kaliteli gıda üretmek için çok çalıştıklarını, bu yüzden onlara takdir ve saygı duyduklarını söyledi. "Çiftçilerin sorunlarının son yıllarda arttığı bir gerçek. Çiftçiler seslerinin duyulmasını hak ediyor. Tarımın geleceği ve çiftçi olarak kendi gelecekleri konusunda kaygılı olduklarının farkındayım." diye konuşan von der Leyen, çiftliklerin ileride kârlı olmaya devam etmesi için tarımın daha sürdürülebilir bir üretim yöntemine geçmesi gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, bu yüzden AB'de tarımın geleceğiyle ilgili stratejik diyalog başlattıklarını belirterek, durumu paydaşlarla birlikte değerlendirip, fikir paylaşarak geleceğe yönelik senaryolar oluşturacaklarını söyledi. Kutuplaşmış tartışmalardan uzaklaşıp güven oluşturulması gerektiğine işaret eden von der Leyen, Avrupa'daki gıda üretim sisteminin eşsiz olduğunu, gıda ürünlerinin kültür ve geleneklerdeki çeşitliliği yansıttığını hatırlattı.

Von der Leyen, "Avrupa'nın en sağlıklı ve en kaliteli gıdaya sahip olduğunu" söyledi. Bundan ve sistemdeki merkezi rollerinden dolayı çiftçilere teşekkür etti. "Çiftçilere adil ödeme yapılması gerektiğini" belirtti. AB Ortak Tarım Politikası'nın Birlik bütçesinden finanse edildiğini anımsattı. "Para önemli ama her şey değil. Sağlıklı doğal kaynaklar da yüksek verimin sürdürülmesinin anahtarıdır." dedi.

Von der Leyen, çiftçilerin verimli toprağa gereksinimi olduğuna işaret ederek, "Avrupa'daki toprakların yüzde 60-70'i artık kötü durumda." diye değerlendirdi. Doğayı etkin bir şekilde korumak için cömert destekler sunulması gerektiğini belirten von der Leyen, "Verim kaybının ötesinde gerçek bir teşvike ihtiyaç var." diye konuştu. Kamu sübvansiyonları ile destek sağlanabileceğini söyleyen von der Leyen, doğanın korunmasının ancak destek odaklı bir yaklaşımla mümkün olabileceğini ifade etti.

ÇİFTÇİ ÜRÜNLERE DAHA FAZLA FİYAT ÖDENMESİNİ TALEP EDİYOR

Çiftçiler, son zamanlarda Avrupa ülkelerinde yoğun protestolar yapıyor. Çiftçiler, 1 Şubat'ta AB Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Brüksel'de büyük bir gösteri düzenledi, AP çevresi başta olmak üzere şehrin ana yollarını binlerce traktörle kapattı. AP binasının önündeki Lüksemburg Meydanı'nda lastik, gübre ve odun yakan çiftçiler, etrafa taş, yumurta ve havai fişek attı.

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin yükselmesi karşısında tarımsal ürünlere daha fazla fiyat verilmesini talep ediyor. Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyonu amaçları, desteklemelerdeki azalmalar, yüksek enerji, yakıt ve gübre giderleri, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelen düşük fiyatlı tahıl ürünleri, su tasarrufu önlemleri ve uzun süren bürokratik işlem ve süreçlerden yakınan çiftçiler, sorunlarına çözüm bulunmasını istiyor.