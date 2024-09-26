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AB'nin Dijital Platformlara Yönelik Yeni Düzenlemeleri

AB, dijital platformlar için yeni kurallar getirerek kullanıcı güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:07
AB'nin Dijital Platformlara Yönelik Yeni Düzenlemeleri

Avrupa Birliği'nin Yeni Dijital Kuralları

Avrupa Birliği (AB), çevrim içi platformların güvenliğini artırmak için yeni kurallarını yürürlüğe soktu. Bu düzenlemeler, X, Google, Apple, Microsoft ve Meta gibi önde gelen dijital şirketleri de kapsıyor ve kullanıcıların güvenliğini öncelikli hedef olarak belirliyor.

Dijital Hizmetler Yasası

2022 yılında kabul edilen Dijital Hizmetler Yasası (DSA), AB'nin teknoloji şirketlerine karşı attığı önemli bir adımdır. Uzun yıllar geçerliliğini sürdüren mevcut yasaların yetersiz kaldığını gören AB, günümüz dijital dünyasının gereksinimlerini karşılamak için bu yasayı getirdi. Yeni Yükümlülükler

Ağustos 2023'te büyük ölçekli platformlar için uygulamaya alınan yeni yasalar, kullanıcıların yasa dışı içerikleri kolayca bildirebilmelerini sağlıyor. Şirketler, kullanıcıları bilgilendirerek içeriklerin neden kaldırıldığını açıklamakla yükümlü kılındı.

Mahremiyet Hakları ve Şeffaflık

Dijital platformların kullanıcıların mahremiyetine saygı göstermesi ve kişisel bilgileri yalnızca açık rıza ile toplaması gerekmektedir. Bu da kullanıcıların kişisel verilerini anlama ve kontrol etme haklarını güçlendiriyor.

Dezenformasyonla Mücadele

Dezenformasyonun Önlenmesi

Yeni yasalar, yanıltıcı bilgilerin yayılmasını önlemek için dijital platformların daha aktif önlemler almasını zorunlu kılıyor. Kullanıcılar, içeriklerin neden kaldırıldığını öğrenme hakkına sahip.

Çocukların Korunması

Reşit olmayan kullanıcıların internet ortamında korunması da yasanın önemli hedeflerinden biri. Çocuklara yönelik zararlı içeriklerin engellenmesi ve reklamların daha sıkı denetimi sağlanıyor.

Cezai Yaptırımlar

Kural ihlali durumunda, platformların yıllık cirosunun %6'sına kadar ceza alabilmesi, bu düzenlemelerin ciddiyetini gözler önüne seriyor. Sürekli ihlaller durumunda, platformların AB'deki faaliyetine son verilebilmesi de tehlikesi bulunuyor.

AB ve X Arasındaki Tansiyon

AB ile X platformu arasında yaşanan anlaşmazlıklar dikkat çekiyor. Elon Musk'ın X'i satın aldıktan sonra AB'nin kurallarını ayaklar altına alacağına dair verdiği mesajlar, gerilimi artırmış durumda. Sonuç

Bütün bu düzenlemeler, AB’nin dijital platformlar üzerindeki kontrolünü artırarak, kullanıcıların daha güvenli bir çevrim içi deneyim yaşamasını hedefliyor. Ancak bu sürecin yansımaları ve etkileri ilgiyle izlenmeye devam edecektir.

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