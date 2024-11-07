DOLAR
34,24 -0,14%
EURO
36,94 -0,56%
ALTIN
2.936,46 -0,42%
BITCOIN
2.564.717,97 1,81%

AB'nin KKTC'nin TDT Üyeliğine Tepkisi

Avrupa Birliği, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki varlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:50
AB'nin KKTC'nin TDT Üyeliğine Tepkisi

AB'nin KKTC'nin TDT Üyeliğine Dair Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gözlemci üyeliğinden ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu teşkilatta yer almasının yarattığı endişeleri kamuoyuna duyurdu.

İzlenim ve Eleştiriler

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, TDT'nin KKTC'yi gözlemci olarak kabul etme ve Cumhurbaşkanı Tatar'ı Kırgızistan'daki zirveye dahil etme çabalarını kesin bir dille reddetti. Borrell, bu girişimlerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın toprak bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Tatar'ın Açıklamaları

Tatar, Bişkek'teki TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, KKTC'ye yönelik uygulanan izolasyonların kaldırılması için uluslararası destek beklediklerini dile getirdi. Tatar, KKTC’nin Türk dünyası içindeki yerinin önemine vurgu yaparak, tüm Türk Devletleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

KKTC'nin Avantajları

Tatar, KKTC'nin sahip olduğu yeteneklerin TDT’ye katkı sağlayacak düzeyde olduğunu ifade ederek, Türk dünyasında tanınma yönündeki çalışmaların hızlandırılmasını talep etti. Ayrıca, 1983 yılında kuruluşunu gerçekleştirdikleri devletlerini tüm zorluklara rağmen ileriye taşımak için mücadele ettiklerini vurguladı.

Önemli Katılımcılar

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğindeki zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve gözlemci üye olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban katılım sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rafael Kasırgası Küba'yı Vurdu: Elektrik Kesintileri ve Aldığı Önlemler
2
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddi
3
New York'ta 5 Yıl Ücretsiz Konaklayan Adamın Davasında Akıl Sağlığı Sorunu
4
Mısır ve Sudan: Su Güvenliği Üzerine Kritik Görüşmeler
5
İsrail Ordusunun Gazze'nin Kuzeyini İkiye Bölme Planı
6
Yusuf Ziya Yılmaz Elazığ'da Hizmet Vurgusu Yaptı

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak