AB'nin KKTC'nin TDT Üyeliğine Tepkisi

AB'nin KKTC'nin TDT Üyeliğine Dair Açıklamaları

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) gözlemci üyeliğinden ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu teşkilatta yer almasının yarattığı endişeleri kamuoyuna duyurdu.

İzlenim ve Eleştiriler

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, TDT'nin KKTC'yi gözlemci olarak kabul etme ve Cumhurbaşkanı Tatar'ı Kırgızistan'daki zirveye dahil etme çabalarını kesin bir dille reddetti. Borrell, bu girişimlerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın toprak bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Tatar'ın Açıklamaları

Tatar, Bişkek'teki TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, KKTC'ye yönelik uygulanan izolasyonların kaldırılması için uluslararası destek beklediklerini dile getirdi. Tatar, KKTC’nin Türk dünyası içindeki yerinin önemine vurgu yaparak, tüm Türk Devletleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

KKTC'nin Avantajları

Tatar, KKTC'nin sahip olduğu yeteneklerin TDT’ye katkı sağlayacak düzeyde olduğunu ifade ederek, Türk dünyasında tanınma yönündeki çalışmaların hızlandırılmasını talep etti. Ayrıca, 1983 yılında kuruluşunu gerçekleştirdikleri devletlerini tüm zorluklara rağmen ileriye taşımak için mücadele ettiklerini vurguladı.

Önemli Katılımcılar

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğindeki zirveye Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve gözlemci üye olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban katılım sağladı.