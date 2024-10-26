AB'nin Kosova'ya Yönelik Cezai Tedbirleri ve Reform Beklentileri

AB'den Kosova'ya Reform Vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kosova'ya uygulanan cezai tedbirlerin kaldırılması için daha fazla reform çalışması yapılması gerektiğini vurguladı. Von der Leyen, "Tedbirlerin kaldırılmasını sağlayabilecek durumda olup olmadığımızı belirlemek için daha ileri adımlar üzerinde çalışmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Görüşmeler ve İlerleme

Priştine'de Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya gelen von der Leyen, Kosova'nın AB ile ilgili reformlardaki ilerlemelerini ele aldı. "Batı Balkanlar’daki altı ülkenin AB’ye katılımı, gelecekte büyük önem taşıyor," diyen von der Leyen, Kosova'nın AB yolu için önemli adımlar atması gerektiğini belirtti.

Reform Planı ve Destek

Von der Leyen, Kosova’nın reformları kapsamında 2027 yılına kadar yaklaşık 882 milyon avro alacağını ifade ederek, bu reformların Kosova halkına fayda sağlayacağını belirtti. Ayrıca, Rusya'nın demokrasilere yönelik hibrit saldırılarına dikkat çekerek, AB'nin dezenformasyonla mücadele edecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Osmani'nin Yanıtı

Cumhurbaşkanı Osmani, Kosova'nın yapıcı bir yaklaşım sergilediğini, bölgedeki ülkelere saygı duyduğunu ve hukukun üstünlüğü ile azınlık hakları konularında sürekli ilerleme kaydettiğini ifade etti. Osmani, "Kosova'ya yönelik haksız tedbirlerin kaldırılması için artık bir adım atılmasının zamanı gelmiştir. Bu tedbirler, hem adaletsiz hem de Kosova vatandaşlarına zarar vermektedir" dedi.

Kosova'nın AB üyelik başvurusunun hak ettiği muameleyi görmesi gerektiğine de dikkat çeken Osmani, AB’nin karar alma sürecinin karmaşık olduğunu bildiklerini belirtti.

AB'nin Kosova'ya Yönelik Tedbirleri

AB, Kosova'nın kuzeyindeki son gerilimlerin ardından bazı tedbirler uygulamaya koymuştu. Bu tedbirler özellikle Kosova'nın belirli alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engellemektedir. Von der Leyen, Kosova ziyareti sonrasında Karadağ'ı ziyaret ederek, 23 Ekim’de başlayıp devam eden Balkanlar turunu tamamlayacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), Balkan turu kapsamında geldiği Kosova’nın başkenti Priştine'de Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile görüştü.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (solda), Balkan turu kapsamında geldiği Kosova’nın başkenti Priştine'de Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani (sağda) ile görüştü.