AB'nin Rusya'ya Karşı Savunma Gücü: 300 Bin Asker ve 250 Milyar Avro Gerekiyor

AB, Rusya'ya karşı savunmasını güçlendirmek için 300 bin askere ve yıllık 250 milyar avro harcamaya ihtiyaç duyuyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:07
AB'nin Rusya'ya Karşı Savunma Gücü: 300 Bin Asker ve 250 Milyar Avro Gerekiyor

AB'nin Savunma İhtiyaçları: 300 Bin Asker

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, savaş durumunda ABD desteği olmadan Rusya'ya karşı kendilerini savunabilmeleri için 300 bin askere ve yıllık 250 milyar avroluk ek savunma harcamasına ihtiyaç duyduğu bildirildi. Bu kapsamda, Avrupa ülkelerinin savunma durumunu güçlendirecek önemli verilere ve analizlere ulaşıldı.

Analiz Detayları

Brüksel merkezli Bruegel ve Almanya merkezli Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, "ABD Olmadan Avrupa'yı Savunmak. Neye İhtiyaç Duyulduğuna Dair Bir İlk Hesaplama" başlıklı çalışmasını yayımladı. Analizde, 300 bin askerin yaklaşık 50 tugay oluşturacağı kaydedildi. Askerlerin donatılması için 1400 yeni muharebe tankı ve 2000 piyade aracına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Koordinasyon ve Tedarik Önerileri

Analiz, 28 AB üyesi ülkenin ortak tedarik ve ordularının daha iyi koordine edilmesi konusunda anlaşmaya varması gerekliliğini öne çıkardı. Avrupa'nın 28 ulusal silahlı kuvvetlere yayıldığı ve askeri koordinasyonun en büyük zorluklar arasında olduğu belirtildi.

Savunma Harcamaları ve Almanya'nın Rolü

AB genelinde savunma harcamalarının yüzde 2'den yüzde 4'e çıkarılması gerektiği ifade edilirken, bu durumda Almanya'nın savunma bütçesini 80 milyar avrodan yaklaşık 140 milyar avroya yükseltmesi gerektiği vurgulandı.

Uzman Görüşü

Kıdemli araştırmacı Guntram Wolff, "Her ülke kendini tek başına savunmak isterse, bu daha yüksek maliyetlere neden olur. Öz savunma, kolektif güvenlikten daha pahalıdır. Bu nedenle daha yakın koordinasyon ve ortak tedarik şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

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