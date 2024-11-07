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AB'nin Trump ile İşbirliği Mesajı: Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi

AB liderlerinden Donald Trump ile işbirliği vurgusu. Ortak çıkarlar ve stratejik hedefler masada.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:42
AB'nin Trump ile İşbirliği Mesajı: Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi

AB Yönetiminden Kritik Mesaj

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvesinde, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile birlikte çalışmanın önemini vurguladı. Bu zirve, transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından bir fırsat olarak değerlendirildi.

Ursula von der Leyen'in Açıklamaları

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan AST zirvesinin beşincisinde, "Burada olmaktan çok memnunum. Tüm Avrupalı liderlerle ortak konuları masaya yatırmak için önemli bir fırsat" dedi. Ayrıca, Trump'ı tebrik ederek, "Transatlantik bağı güçlendirmek için onunla tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

Ortak Çıkarlarımızı Belirlemek

von der Leyen, "Bence önemli olan, ortak çıkarlarımızın ne olduğunu birlikte analiz etmemiz ve bunun için çalışmamız" ifadelerini kullandı. Zirvenin öncelikli gündem maddeleri arasında ise rekabetçilik, dijitalleşme ve karbonsuz bir ekonomi hedefleri bulunuyor.

Charles Michel'den Stratejik Vurgular

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AST'nin kuruluşuna dair düşüncelerini paylaşarak, "Bu yeni platformu başlatmaya karar verdiğimizde Avrupa kıtası içindeki küresel diyaloğun güçlenmesine ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu hatırlıyorum" dedi. Michel, ABD seçimlerinin sonuçlarının önemli olduğunu belirterek, "ABD ile transatlantik hatları derinleştirmek istiyoruz. Ancak istikrarlı ve daha müreffeh bir AB için bir planımız var" şeklinde sözlerini sürdürdü.

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