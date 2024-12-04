AB'nin Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Sırbistan-Kosova İlişkilerinin Normalleşmesine Dikkat Çekti

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Sırbistan ve Kosova'nın AB üyelik sürecinin iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle mümkün olacağını belirtti.

Kallas, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İki ülkenin AB üyelik yolu, Ohri Anlaşması temelinde ilişkilerin normalleşmesinden geçiyor." ifadesine yer verdi.

Kallas ayrıca, Kosova'daki kritik öneme sahip İber Lepenci su kanalı'na yönelik saldırıya dair iş birliği söylemlerinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, saldırıyı gerçekleştirenlerin adalet önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kallas ile görüşmesini "çetin" olarak nitelendirdi ve Priştine ile yapıcı bir diyaloğun gerekliliğine vurgu yaptı. Vucic, Rusya'ya yönelik yaptırımların ele alındığı görüşmede, Sırbistan'ın çıkarları doğrultusunda yanıtlar verdiğini belirtti. Bu arada, Brüksel'de AB temsilcileriyle bir araya gelen Vucic, yerel medyaya "Rusya'ya yaptırım uygular ve Kosova'nın bağımsızlığını kabul edersek tüm kapıların açılabileceği söylendi. Ama ilgilenmiyoruz. Mevcut tutumumuzdan memnunuz." dedi.

Kurti ise Kallas ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ile ilişkilerini ve Sırbistan ile olan bağlarını ele aldıklarını ifade etti. Kurti, Kallas'ı 29 Kasım'da İber Lepenci su kanalına gerçekleştirilen bombalı saldırı hakkında bilgilendirdiğini aktardı.

Kurti, Kallas'tan geçen yıl Kosova ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine dair anlaşmanın uygulanmasında ısrarcı olmasını istedi. Ayrıca, Kosova'nın kuzeyinde gerçekleştirilen Banjska saldırısı'nda hayatını kaybeden 4 kişinin sorumlusu olan Kosovalı Sırp Milan Radoicic'in teslim edilmesi talebini yineledi. Kurti, görüşmede AB'nin Kosova'ya karşı uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılmasını da istedi.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliğin ana sebebi, Sırbistan'ın 2008 yılında tek taraflı bağımsızlık ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesidir. Kurti ve Vucic, 27 Şubat 2023'te AB arabuluculuğunda Brüksel'de ilişkilerin normalleşmesi amacıyla bir anlaşma ve 18 Mart 2023'te Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde bu anlaşmanın uygulanmasına dair bir ek üzerinde mutabakata varmıştı. Ancak, mutabık kalınan anlaşma, Vucic'in imzalamayı reddetmesi nedeniyle hayata geçirilememişti.

AB arabuluculuğunda 2011 yılında başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesi ve nihai olarak iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aramakta. Ancak Kosova'nın kuzeyindeki son dönem gerginlikler, bu sürecin tıkanmasına yol açmıştır. AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi Kallas, görev süresi boyunca, Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog sürecinde arabuluculuk rolünü üstlenmeyi sürdürecek.