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AB Ombudsmanı O'Reilly: "Komisyonun Şeffaflığı Zamanla Kötüleşti"

Emily O'Reilly, AB Komisyonu’nun şeffaflığının kötüleştiğini ve Avrupa Parlamentosu’nu eleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:26
AB Ombudsmanı O'Reilly: "Komisyonun Şeffaflığı Zamanla Kötüleşti"

AB Ombudsmanı O'Reilly, Şeffaflık Konusunda Eleştirilerde Bulundu

Avrupa Birliği'nin (AB) 11 yıllık Ombudsmanı Emily O'Reilly, Ursula von der Leyen'in başkanlık yaptığı AB Komisyonu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. O'Reilly, Komisyonun "şeffaflığının zaman içinde daha da kötüleştiğini" belirtti.

Politico internet sitesine konuşan O'Reilly, görev süresince von der Leyen ile bir araya gelmediğini ve onun kabinesindeki "zeki ancak atanmış güçlü danışmanlarla" çalışmaya hiçbir zaman rahat olmadığını ifade etti.

Şeffaflık Eksikliği ve AB Parlamentosu'na Eleştiri

Şubat ayında görevden ayrılacak olan O'Reilly, AB Komisyonunun şeffaflık konusundaki eksikliklerine dikkat çekti. "Kültür her zaman tepeden gelir. Eğer bilgi siyasi nedenlerle saklanıyorsa, o zaman bu durumun sahibi Başkan ve kabinesi olabilir," diyerek bu durumun arka planına dair önemli bilgiler sundu.

O'Reilly, AB Komisyonunun belgelere erişim talebi konusundaki tutumunu ise "endişe verici" olarak nitelendirerek, "Aylarca sabırla belgelere erişim davası yürüttüğümüzde, hâlâ 'hayır' dediklerinde hayal kırıklığını anlayabilirsiniz. Bu sinir bozucu bir durum," şeklinde konuştu.

Ayrıca O'Reilly, Avrupa Parlamentosu'nu (AP) eleştirerek, "AP, Komisyon üzerindeki gözetim rolünü hatırlamaya çağırıyorum. Onlar, Komisyon'dan hesap sorması gereken kurumdur," ifadelerini kullandı.

O'Reilly, 2013'te göreve gelerek Avrupa’nın ilk kadın ombudsmanı unvanını kazandı. Görevini Teresa Anjinhoya devretmesi bekleniyor.

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