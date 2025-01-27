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AB, Refah'ı Güçlendirmek İçin Sivil Yardım Misyonu Görevine Başlayacak

AB, Refah Sınır Kapısı'na sivil yardım misyonunu şubat ayı itibarıyla konuşlandıracağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:16
AB, Refah'ı Güçlendirmek İçin Sivil Yardım Misyonu Görevine Başlayacak

AB, Refah Sınır Kapısı için Yeni Bir Misyon Başlatıyor

Avrupa Birliği (AB), Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na şubat ayı itibarıyla sivil yardım misyonu konuşlandıracağını açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, bakanların AB Sınır Yardım Misyonu (EUBAM) için gerekli anlaşmaya vardığını duyurdu.

İki Ülkenin Onayı Alındı

Kallas, bu misyon için hem Filistin hem de İsrail tarafından davet alındığını ve Mısır'ın onayının alındığını belirtti. Yüksek Temsilci ayrıca, AB'nin daha önce gerçekleştirdiği bu misyon için yeni personelin göreve başlamaya hazır olduğunu vurguladı.

EUBAM Geçmişi

EUBAM, İsrail'in Gazze'den tek taraflı çekilme planı çerçevesinde 24 Kasım 2005'te başlatılmış ve Gazze'deki yönetim Hamas'a geçtikten sonra 13 Haziran 2007'de sonlandırılmıştır.

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