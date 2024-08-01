AB, Rusya'daki Mahkum Takasını Destekliyor

AB, Rusya'daki Mahkumların Serbest Bırakılmasını Memnuniyetle Karşılıyor

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, yapılan takas operasyonu sonucunda Rusya'daki muhalif isimler ile gazetecilerin serbest kalmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı. Bu operasyon, Türkiye'nin başkenti Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Açıklamaları

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rus rejimi tarafından haksız yere hapse atılan 16 kişinin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullanarak, takas sürecine katkı sağlayan Avrupa ülkelerine de teşekkür etti.

Michel, aynı zamanda, "AB, Rusya'da ve başka yerlerde yasa dışı olarak tutuklanan herkesi desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edecektir." şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Bu, AB'nin insan haklarına verdiği önemin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola'nın Görüşleri

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Rusya tarafından hukuksuz bir şekilde tutulan Evan Gerşkoviç, Alsu Kurmasheva ve diğer muhaliflerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Özgürlükleri hiçbir zaman tehlikeye atılmamalıydı." dedi.

Takas Operasyonunun Detayları

MİT, günü itibarıyla ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'taki cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştır. Bu operasyonda öne çıkan isimler arasında Evan Gerşkoviç, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger ve Rus muhalif İlya Yaşin bulunmaktadır. Ayrıca, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) subayı Vadim Krasikov da takas edilen kişiler arasındadır.