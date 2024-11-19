AB, Rusya'nın Nükleer Doktrinine Sert Tepki Gösterdi

AB, Rusya'nın Nükleer Doktrinini Kınadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin balistik füze saldırılarına nükleer silah ile karşılık verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylamasını kınadığını açıkladı.

Duyuru Sembolik Bir Anlam Taşıyor

Borrell, görev süresinin sona ermesi nedeniyle son kez başkanlık ettiği AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, bu kararın Ukrayna-Rusya Savaşı'nın 1000. gününe denk gelmesinin sembolik bir anlam taşıdığına vurgu yaptı.

“Putin nükleer kartı ilk kez oynamıyor,” diyen Borrell, Rusya'nın nükleer savaşın kazanılamayacağı ilkesine bağlı kalması gerektiğini belirtti. Ayrıca, “Nükleer silah kullanımına dair herhangi bir göndermeyi kınıyoruz” ifadesini kullandı.

Yeni Nükleer Doktrin Detayları

Bugün açıklanan yeni doktrinde, Rusya'ya balistik füze saldırısı düzenleyen ülkenin nükleer silah sahibi başka bir ülke tarafından desteklenmesi durumunda nükleer yanıt vereceği belirtiliyor. İnsansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen saldırılar da bu kapsamda değerlendiriliyor.

Ayrıca, Rusya'ya bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması durumlarının da nükleer yanıt vermek için geçerli bir sebep olarak tanımlandığı ifade ediliyor. Bu durumda, saldırgan ülkenin ait olduğu tüm ittifak üyeleri de olası bir saldırganlıkta taraf olarak kabul edilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.