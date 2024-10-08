AB, Rusya'ya Yeni Yaptırımlar Uyguluyor

AB'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Birlik ve üye devletlere yönelik gerçekleştirdiği istikrar bozucu faaliyetler sebebiyle yeni yaptırım paketleri uygulayacağını duyurdu.

Hedefteki Kişi ve Kurumlar

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, bu yaptırımların, Rus hükümeti tarafından yürütülen ve AB ile üye ülkelerin temel değerlerini tehdit eden eylem ve politikaların hedef alınacağı belirtildi.

Yaptırımların Amacı

Açıklamaya göre, yaptırımların amacı, seçim süreçlerinin sabotajı, temel demokratik kurumların zayıflatılması, ekonomik tehditler ve kötü niyetli siber saldırılar gibi hibrit tehditlerin önlenmesi olarak açıklandı.

Borrell’den Açıklama

AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün alınan karar, AB'nin Rusya'nın yeni hibrit faaliyetlerine karşı bir yanıtıdır" ifadelerini kullandı ve bu eylemlerin bedeli olduğunu vurguladı.

Yaptırımların Kapsamı

Yeni yaptırımlar, belirlenen kişi ve kuruluşların AB üyesi ülkerdeki varlıklarının dondurulmasını, onlara ekonomik kaynak sağlanmasını yasaklamakta ve listeye alınan şahısların AB’ye girişini engellemektedir.