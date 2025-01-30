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AB, Rusya'ya Yönelik 16. Yaptırım Paketini Hazırlıyor

AB, Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalıştığını ve Kazakistan ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:54
AB, Rusya'ya Yönelik 16. Yaptırım Paketini Hazırlıyor

AB’den Rusya’ya Yeni Yaptırım Paketi

Avrupa Birliği (AB) Uluslararası Yaptırımlar Özel Temsilcisi David O’Sullivan, Rusya’ya karşı hazırlık sürecinde oldukları 16. yaptırım paketini açıkladı.

Kazakistan Ziyareti ve İşbirliği

O’Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana 4. kez ziyaret ettiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirdiği temasların ardından basına bilgi verdi.

Kazakistanlı yetkililerle önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten O’Sullivan, “Avrupa Birliği’nin, Kazakistan’ın Rusya Federasyonu ile meşru ticari ilişkilerine müdahale etme ve herhangi bir şekilde engel olma niyeti yok,” şeklinde konuştu.

Yaptırım Endişeleri ve İşbirliği

O’Sullivan, bazı iş dünyası temsilcilerinin Kazakistan’ı yaptırımları aşmak için bir platform olarak kullanma niyetinden endişe duyduğunu vurguladı ve “Biz burada, AB ve G7 ülkelerinde üretilen ve yaptırım listesinde yer alan ürünlerin Kazakistan üzerinden Rusya’ya ihracatından bahsediyoruz. Bu bağlamda Kazakistanlı yetkililerle yaptığımız işbirliğinden memnunuz,” dedi.

Son olarak, O’Sullivan AB’nin Rusya'ya yönelik 16’ncı yaptırım paketini planladığını dile getirdi.

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