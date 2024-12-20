AB, Şam'daki Diplomatik Varlığı Artırıyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, üye devletlerin liderleriyle birlikte yürütülen zirve sonrası Suriye'ye yönelik yeni bir diplomatik yaklaşım geliştirdiklerini duyurdu. Costa, bu çerçevede Şam'daki diplomatik varlığın artırılacağını belirtti.

Brüksel'deki zirvede Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'deki durumu ele aldıklarını ifade eden Costa, şunları kaydetti: "Benimseyeceğimiz yaklaşımın temel ilkeleri ve hedefleri üzerinde mutabakata vardık. Barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi garanti altına almak, toprak bütünlüğünü korumak, insan haklarına saygıyı güvence altına almak ve etnik azınlıkları korumak istiyoruz."

Costa, AB'nin sahadaki aktörlerle, yeni yönetimle ve bölge ülkeleriyle sürekli bir iletişim içinde olduğunu vurgulayarak, "AB, Şam'daki diplomatik varlığını artıracak." dedi.

Von der Leyen'den Kritik Temaslar Açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'nin geleceğine duyulan önemin altını çizerek, "Avrupa, Suriye'nin geleceğini önemsediği için, içinden geçtiği kritik dönemde bu ülkeye destek olmak adına üzerine düşeni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, Suriye'deki insanların insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sahadaki temasları yoğunlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. "Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile siyasi görüşmeler için kanallar kurduk. Bu da insani yardımlarımız için mevcut olan kanallara dayanıyor. Şu anda sahada olmak büyük bir önem taşıyor," dedi. Ayrıca, en üst diplomatlarının Şam'a geri dönmesinin de güzel bir gelişme olduğunu ekledi.

Sonuç olarak, AB, Baas rejiminin çökmesinden bu yana Şam'daki yeni yönetimle temkinli ancak yapıcı bir ilişki kurma çabasında bulunuyor. AB'den üst düzey bir diplomatik heyet, bu hafta Şam'a giderek ilk teması kurmuştu.