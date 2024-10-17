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AB Savunma Bakanları, Lübnan'daki UNIFIL Misyonunu Görüştü

16 AB ülkesinin savunma bakanları, Lübnan'daki güvenlik durumunu değerlendirerek, ortak endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 00:06
AB Savunma Bakanları, Lübnan'daki UNIFIL Misyonunu Görüştü

AB Ülkeleri, Lübnan'daki Güvenlik Durumunu Görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) katkı veren Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanları, Lübnan'daki son gelişmeleri ele almak üzere bir video konferans toplantısı düzenledi. Toplantıda, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu öncülüğünde, bölgedeki artan saldırılar tartışıldı.

Toplantının Amaçları ve Endişeler

Toplantının amacı, Güney Lübnan'daki gelişmelere paralel olarak, Avrupa'nın UNIFIL misyonuna katkısını değerlendirmek olarak belirtildi. Bakanlar, UNIFIL üslerine gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınayarak, misyonda görevli askerlerin güvenliğinin temin edilmesi konusundaki endişelerini dile getirdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklamada, uluslararası topluma, UNIFIL'in görev yetkilerini yerine getirmesi ve personelinin korunmasının önemine dair sürekli ve kararlı bir taahhütte bulunmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

BM Güvenlik Konseyi Kararları ve İyileştirme Fırsatları

Katılımcılar, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının eksik uygulanmasının, UNIFIL güçlerine yönelik saldırıları haklı çıkaramayacağını vurgulayarak, angajman kurallarının gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

İsrail'e Diplomatik Baskı ve Hizbullah'ın Rolü

Bakanlar, İsrail'e olan stratejik ilişkiler ve Hizbullah'ın UNIFIL personelini hedef alma potansiyeli konusunda ortak bir arzuda bulundular. Ayrıca, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin güçlenmesi ve istikrarlı bir varlığın sağlanmasına yönelik destek konusunda uzlaşı sağlandı.

İtalya Başbakanı Meloni'nin Ziyareti

Öte yandan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, güvenlik riskleri sebebiyle UNIFIL misyonundaki İtalyan birliğini ziyaret etmesinin mümkün olmadığını belirten Bakan Crosetto, İtalya'nın bölgedeki rolüne dikkat çekti.

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