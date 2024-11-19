AB Savunma Bakanları ve NATO Genel Sekreteri, Ukrayna Gündemiyle Toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin savunma bakanları ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da savaşın 1000. günü etkinliğinde bir araya gelerek, bu ülkeye askeri yardımları artırmayı ve Avrupa'nın savunma sanayisinin üretimini güçlendirmeyi tartıştı.

Toplantı Brüksel'de Gerçekleşti

Brüksel'de düzenlenen toplantıya AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlık etti. Rutte'nin yanı sıra Ukrayna'nın Savunma Bakanı Rüstem Umerov video konferans aracılığıyla katıldı. Toplantıda, Ukrayna'nın savunma kabiliyetini güçlendirmek için alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Borrell'den Önemli Açıklamalar

Borrell, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın başlamasının üzerinden 1000 gün geçtiğini vurgulayarak, "Bu, (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in hayal bile edemeyeceği bir şey. Hızlı bir şekilde Kiev'e girmek ve Ukrayna'nın rejimini değiştirmek için iki haftalık bir savaş planlıyordu ancak 1000 gün sonra Ukraynalılar hala savaş alanında çok başarılı şekilde direniyor." ifadesini kullandı.

Borrell, Avrupa'nın savunma sanayisinin üretimini yüzde 30 artırdığını belirterek, "Daha fazlasına ihtiyaç var. AB, savunma kapasitesini güçlendirmeli ve Ukrayna'ya desteğini artırmalıdır." şeklinde konuştu.

Avrupa'nın Sorumlulukları

Borrell, Avrupa'nın kendi savunma stratejilerini geliştirmesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, "NATO'nun Avrupa'nın toprak savunmasında başat bir rolü var, ancak Avrupalıların kendi güvenlikleri hakkında sorumluluk almaları gerekiyor." dedi.

ABD'nin Rolü ve Sınırlamalar

ABD'nin, Ukrayna'ya olan desteğini kesmesi durumunda Avrupa'nın kendi kararlarını alması gerektiğini ifade eden Borrell, "Avrupa sadece bir tepki veren aktör olamaz." dedi. Ayrıca, Ukrayna'nın Rus topraklarına karşı savaşı için gerekli olan silah kullanımının uluslararası hukuka uygun olduğunu da dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Mesajları

NATO Genel Sekreteri Rutte, toplantının sembolik önemine değinerek, Rusya'nın yanında Çin, İran ve Kuzey Kore'nin de bulunduğunu hatırlattı. Rutte, Ukrayna'ya verilen silah sistemlerinde kısıtlamalar getirmemek gerektiğini ancak bunun AB'ye üye ülkelerin inisiyatifinde olduğunu belirtti.

Rutte, önümüzdeki aylarda stokları yenilemeyi ve hazırlıkları artırmayı amaçlayan NATO ve AB işbirliğini vurgulayarak, savunma sanayi üretiminde güçlendirme çabalarının süreceğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.