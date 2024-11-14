DOLAR
34,35 -0,02%
EURO
36,35 -0,1%
ALTIN
2.831,31 0,42%
BITCOIN
3.061.662,14 1,04%

AB, Savunma Sanayi İşbirliğine 300 Milyon Avro Bütçe Ayırıyor

AB, savunma işbirliğini artırmak için 300 milyon avro finansman sağlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:10
AB, Savunma Sanayi İşbirliğine 300 Milyon Avro Bütçe Ayırıyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında savunma işbirliğini artırmak ve Birliğin savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla 300 milyon avro değerinde mali destek sağlayacağını duyurdu.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Savunma Sanayinin Ortak Tedarik Yoluyla Güçlendirilmesi Aracı (EDIRPA) framework'ü çerçevesinde toplam 20 AB ülkesini kapsayan sınır ötesi projelere bu miktarın onaylandığı belirtildi.

EDIRPA kapsamında belirlenen projelere her biri için 60 milyon avro bütçe ayrılması hedefleniyor. Bu projelerin, AB üyesi ülkeler arasında savunma işbirliğini artırması ve ulusal savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi bekleniyor.

Finanse edilen projeler aracılığıyla AB, hava ve füze savunma sistemleri, modern zırhlı araçlar ve mühimmat üretimini artırmayı hedefliyor. Bu, üye ülkeleri ortak tehditlere karşı daha iyi bir şekilde korumak amacıyla yürütülecek bir stratejidir.

EDIRPA dahilinde, hava savunmasını güçlendirecek kısa ve orta menzilli sistemlerin ortak alımı teşvik edilecek, 4 üye ülke zırhlı araç sistemlerini ortaklaşa tedarik edecek. Ayrıca, üye ülkelerin silahlı kuvvetleri için 11 milyar avrodan fazla değerindeki savunma mühimmatının koordineli tedarik edilmesi sağlanacaktır.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, resmi sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, bu kararı "savunma işbirliğinde atılan önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vize Mağduru Öğrenciler İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Seslerini Yükseltti
2
Samsun'da ATM'den Para Çekerken Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
3
Burdur'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
4
Tekirdağ'da Kayıp Şahıs Ölü Bulundu: Şüpheli Tutuklandı
5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 350 Fidan Dikildi
6
Ebrar Sitesi B Blok Davasında 111 Ölü: Yargı Süreci Devam Ediyor
7
Sapanca Gölü'nde Tarihi Kalıntılar Ortaya Çıktı: Su Seviyesi 30,05 Metreye Düştü

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!