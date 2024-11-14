AB, Savunma Sanayi İşbirliğine 300 Milyon Avro Bütçe Ayırıyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler arasında savunma işbirliğini artırmak ve Birliğin savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla 300 milyon avro değerinde mali destek sağlayacağını duyurdu.

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Savunma Sanayinin Ortak Tedarik Yoluyla Güçlendirilmesi Aracı (EDIRPA) framework'ü çerçevesinde toplam 20 AB ülkesini kapsayan sınır ötesi projelere bu miktarın onaylandığı belirtildi.

EDIRPA kapsamında belirlenen projelere her biri için 60 milyon avro bütçe ayrılması hedefleniyor. Bu projelerin, AB üyesi ülkeler arasında savunma işbirliğini artırması ve ulusal savunma kabiliyetlerini güçlendirmesi bekleniyor.

Finanse edilen projeler aracılığıyla AB, hava ve füze savunma sistemleri, modern zırhlı araçlar ve mühimmat üretimini artırmayı hedefliyor. Bu, üye ülkeleri ortak tehditlere karşı daha iyi bir şekilde korumak amacıyla yürütülecek bir stratejidir.

EDIRPA dahilinde, hava savunmasını güçlendirecek kısa ve orta menzilli sistemlerin ortak alımı teşvik edilecek, 4 üye ülke zırhlı araç sistemlerini ortaklaşa tedarik edecek. Ayrıca, üye ülkelerin silahlı kuvvetleri için 11 milyar avrodan fazla değerindeki savunma mühimmatının koordineli tedarik edilmesi sağlanacaktır.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, resmi sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, bu kararı "savunma işbirliğinde atılan önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.