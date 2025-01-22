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AB Savunma Yetkilisi Kubilius'tan Artan Tehditlere Cevap: Savunma Harcamaları Acil Arttırılmalı

AB savunma üyesi Kubilius, artan tehditler karşısında savunma harcamalarının hızla artırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 15:07
AB Savunma Yetkilisi Kubilius'tan Artan Tehditlere Cevap: Savunma Harcamaları Acil Arttırılmalı

Rusya’nın Saldırısı Altında Avrupa

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Brüksel'de katıldığı Avrupa Savunma Ajansı (EDA) Yıllık Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kubilius, Avrupa'nın mevcut durumda Rusya'nın saldırısı altında olduğunu belirtti ve artan tehditler karşısında savunma harcamalarının hızla artırılması gerektiğini vurguladı.

Tehditler ve Savunma Boşlukları

Kubilius, Avrupa'nın güvenliği için artan tehditler ve saldırıların ciddiyetine dikkat çekerek, "Bu odada hepimiz savaş bulutlarının Avrupa üzerinde toplandığını biliyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, son 20 yıl içinde AB'nin savunma alanında kaydettiği ilerlemelere dikkat çekti. Ancak, Rusya'nın güçlenen askeri harcamalarına karşı Avrupa'nın savunma harcamalarının yetersiz kaldığını dile getirdi.

Acil Harekete Geçme Çağrısı

Kubilius, savunma kabiliyetlerindeki ciddi boşlukların bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtirken, Avrupa ve Ukrayna savunma sanayilerinin entegrasyonunu artırma önerisinde bulundu. Ortak üretim ve birleşik bir Avrupa Savunma Sanayi Stratejisi oluşturularak savunma harcamalarının artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Finansman Sorunları

Kubilius, üye ülkelerin savunma harcamalarına bütçe ayırmaktan kaçınmaması gerektiğini ifade ederek, Jean Monnet'nin, "Ulus, varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunda para savunma için bir engel olamaz" sözünü hatırlattı. Bu bağlamda, düşmanı caydırmak için hazırlık durumundaki büyük boşlukların giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'ya Destek Çağrısı

Kubilius, Ukrayna'ya verilen desteğin artarak devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ukrayna'yı savunmak, Avrupa'yı savunmak anlamına geliyor" dedi. Ona göre, Ukrayna tarafından düşürülen her füze, Avrupa ve NATO'ya yönelik bir tehdidin azalması demektir.

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