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AB, Sudan'daki İnsan Hakları İhlalleri Nedeniyle 4 Kişiyi Yaptırım Listesine Aldı

AB, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4 kişiyi yaptırım listesine alarak barış ve insan hakları ihlallerine karşı sert önlemler aldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 15:53
AB, Sudan'daki İnsan Hakları İhlalleri Nedeniyle 4 Kişiyi Yaptırım Listesine Aldı

Avrupa Birliği (AB), Sudan'da yaşanan insan hakları ihlalleri ve ülkenin barış, istikrar ile güvenliğini tehdit eden gerekçeleriyle 4 Sudanlı kişiyi yaptırım listesine dahil etti. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sudan ordusu ve orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensubu 4 kişi hakkında yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

Yaptırım Listesinde Yer Alan İsimler

Listeye alınan isimler arasında Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Subir, Salah Abdallah Mohamed Salah, Osman Mohamed Hamid ve Batı Darfur'un fiili Valisi Tijani Karshom bulunuyor. Bu kişilerin, insan hakları ihlalleri ve ülkenin güvenliğini tehdit ettiği iddia ediliyor.

Yaptırımların Kapsamı

Belirtilen yaptırımlar arasında varlıkların dondurulması, AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişilere fon sağlamasının yasaklanması ve seyahat yasağı bulunmaktadır.

Sudan’daki Savaşın Ardındaki Nedenler

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konularda yaşanan anlaşmazlıklar sonucu şiddetli çatışmalar yaşanmaktadır. Bu çatışmalar neticesinde, Birleşmiş Milletler'e göre 20 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti ve 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi.

Sonuç olarak, 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda ve ülkeyi etkileyen bu kriz, dünya genelinde büyük bir endişe kaynağı haline gelmiştir.

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