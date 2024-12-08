AB, Suriye'de Esed Rejiminin Yıkılmasını Olumlu Karşılıyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin çöküşünü olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Kallas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki yapıcı ortaklarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Güvenlik ve İşbirliği Mesajı

Kallas, AB'nin önceliğinin Suriye ve Orta Doğu'da güvenliğin sağlanması olduğunu ifade ettikten sonra, Esed diktatörlüğünün sona ermesinin hem bölge için hem de Esed'in destekçileri olan Rusya ve İran için zayıflık gösterdiğine dikkat çekti. “Bu uzun zamandır beklenen bir gelişmedir.” diye ekledi.

Belçika'dan Umut Mesajı

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Esed’in dikta rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriye’de yeni bir dönemin başladığını belirtti. De Sutter, yıllarca süren korku ve baskının ardından, artık tüm vatandaşların temsil edildiği ve azınlıkların korunduğu bir demokratik sisteme geçiş yapılabileceğini vurguladı.

Suriye'deki Çatışmalara Dair Son Gelişmeler

27 Kasım'da Suriye'nin Halep ilinin batı kırsalında Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da rejim karşıtı gruplar Halep’in merkezini ele geçirirken, 5 Aralık’ta Hama kent merkezini de kontrol altına aldı. Reyim karşıtı güçler, başkent Şam’a açılan stratejik Humus ilinde hızla ilerlerken, Dera ilinde 6 Aralık’ta muhalifler il merkezini rejim güçlerinden geri aldı.

Bölgedeki çatışmaların ardından Suveyda ili 7 Aralık’ta muhalif grupların kontrolüne geçti. Aynı gün Kuneytra'da da il merkezi muhaliflerin eline geçti. Şam’ın güneybatısında ise 7 Aralık'ta Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, başkentin güney banliyölerine girdi. Esed rejimi, 8 Aralık sabahı itibarıyla başkentin kontrolünü kaybetti.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu sonucunda Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştır.