AB, Suriye'de Geçiş Sürecine Destek Vermeye Hazır

AB, Suriye'nin Geçiş Sürecine Destek Hedefli Açıklama!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'nin yeni yönetimi için bazı önemli ilkelerle destek vermeye hazır olduklarını duyurdu. Kallas, bu açıklamayı Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri ele almak üzere düzenlenen uluslararası toplantıda yaptı.

Önemli İlkeler Vurgulandı

Kallas, Suriye'nin yeni yönetiminin "ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü, azınlıklara saygı, kapsayıcılık ve işlenen suçlarla ilgili hesap verebilirlik" ilkelerine bağlı olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu ilkelerin AB için son derece önemli olduğunu belirtti.

Bölgesel İşbirliği ve Gelecek Ümidine Dikkat Çekildi

Kallas, "Bugün komşularımızın problemi yarın bizim problemimiz haline geliyor." diyerek, toplantıya katılan bölgesel aktörlerin önemine dikkat çekti. Suriye'nin birkaç belirsizlik içerisinde yol aldığını ifade eden Kallas, yeni liderlerin istikrar sağlaması gerektiğinin altını çizdi.

Yeniden İnşa Sürecine Verilen Önem

Yüksek Temsilci, 16 Aralık'ta gerçekleşecek AB dışişleri bakanları toplantısında Suriye ile ilgili alınacak pozisyonun tartışılacağını belirterek, "Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve yapılanmasına çok büyük bir önem veriyoruz." dedi. Kallas, bölgede istikrarın sağlanmasının, hem AB'nin hem de uluslararası aktörlerin çıkarları yönünden kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.