AB Suriye'de Terörle Mücadele ve Kimyasal Silah İmhası İçin Çalışmalar Yürütecek

AB Liderleri Suriye İçin Önlemler Alıyor

Brüksel'de gerçekleşen AB liderler zirvesinin sonuç bildirisi, Suriye'de terörle mücadele ve kimyasal silah stoklarının imhasına dair önemli adımlar içermekte.

Terörle Mücadele Vurgusu

AB Konseyi, terörle mücadele sürecinin ve terörist grupların yeniden ortaya çıkmalarının önlenmesinin kritik bir önem taşıdığını belirtti. Bu bağlamda, AB Komisyonu ve Yüksek Temsilcisi'nin Suriye için destekleyici önlemler geliştirmesi istenildi.

Lübnan'da Siyasi Çözüm Çağrısı

Bildiride ayrıca Lübnan'daki durum konusuna değinilerek, tüm taraflara 27 Kasım'da İsrail ile Lübnan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı. AB, Lübnan ordusunun güçlendirilmesine destek vereceğini ifade etti.

Gazze'deki Durum Üzerine Endişeler

Gazze'deki insani durum hakkında da endişeler dile getirildi. AB liderleri, derhal bir ateşkes sağlanması ve insani yardıma erişimin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Birlik, iki devletli çözümün önemine de dikkat çekti.

Suriye İçin Tarihi Fırsatlar

Bildiride Suriye'ye dair, Esed rejiminin çöküşü, ülkenin yeniden birleştirilmesi için bir fırsat olarak tanımlandı. Suriye halkının meşru taleplerine yanıt verecek, kapsayıcı ve Suriye liderliğindeki bir siyasi sürecin önemine vurgu yapıldı. AB, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin çalışmalarını destekleyecek.

İnsan Hakları ve Güvenli Geri Dönüş

AB liderleri, Suriye'de insan haklarına saygı gösterilmesinin, kadın hakları ve azınlıkların korunmasının önemini belirtti. Suriyelilerin geri dönüşlerinin ise güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde olması gerektiği ifade edildi.

Sonuç olarak, AB Konseyi, terörle mücadele ve kimyasal silahların imhası konularında yeni önlemler geliştirilmesi için AB Komisyonu ve Yüksek Temsilcisi'nden seçenekler sunmasını talep etti.