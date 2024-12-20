DOLAR
35,19 -0,25%
EURO
36,66 -0,54%
ALTIN
2.944,06 -0,37%
BITCOIN
3.350.887,83 1,54%

AB, Suriye İçin Yeniden İmar Bağış Konferansı Düzenlemeyi Planlıyor

AB, Suriye'nin yeniden imarı için 9. Brüksel Konferansı düzenlemeyi planlıyor. Diplomatik varlığını artırmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 16:13
AB, Suriye İçin Yeniden İmar Bağış Konferansı Düzenlemeyi Planlıyor

AB, Suriye'de Yeniden İmar İçin Bağış Konferansı Düzenleyecek

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye destek konulu 9. Brüksel Konferansı dahil olmak üzere ülkenin yeniden imarı için planlamalar yapmayı sürdürüyor. AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki Durumun Normalleşmesi İçin Yeniden İmar Önemli

El Anouni, Baas rejiminin çökmesi sonrası Suriye'deki durumun normalleşmesinin ve krizin kalıcı olarak çözülmesinin ancak ülkenin yeniden imarı ile mümkün olabileceğini kaydetti. Bu bağlamda, yeniden imar için atılan adımların düşünüldüğünü belirten El Anouni, "Ancak bunların nereye varacağını kestirmek için erken" değerlendirmesinde bulundu.

Brüksel'de 2017'den Bu Yana Konferans Düzenleniyor

Brüksel'de 2017 yılından bu yana düzenlenen konferansa vurgu yapan El Anouni, Suriye'ye destek konulu bağış konferansı için çalışmaların başladığını ifade etti.

AB'nin Şam'daki Diplomatik Varlığı Artıyor

El Anouni, 16 Aralık'ta AB'nin Şam'a üst düzey diplomatik heyet gönderdiğini hatırlatarak, "Bu, temsilciliğin şu anda tamamen yeniden açıldığı anlamına gelmiyor. AB, büyükelçiliği tamamen yeniden açıp Şam'da tekrar faaliyete geçene kadar, maslahatgüzarın düzenli misyonları aracılığıyla varlığını artıracak" dedi.

Liderler Zirvesi'nde Yeni Yaklaşımlar

Dün gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nde AB, Suriye'de benimsenecek yaklaşımla ilgili uzlaşıya vardığını duyurdu. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, bu yaklaşımı "Barışçıl ve kapsayıcı bir geçişi garanti altına almak, toprak bütünlüğünü korumak, kadın hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygıyı güvence altına almak, dini ve etnik azınlıkları korumak istiyoruz" sözleriyle özetledi.

AB Komisyonu Başkanı'ndan Açıklamalar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "HTŞ ile siyasi görüşmeler için kanallar kurduk. Bunlar, insani yardımlarımız için halihazırda sahip olduğumuz mevcut kanallara dayanıyor. Şimdi sahada olmak ve HTŞ ile diğer gruplarla siyasi kanallara sahip olmak işe yarıyor. En üst diplomatımızın Şam'a dönmesi de iyi oldu" açıklamalarında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Erciş'te Husumetli Aileler Arasında Kavga: 15 Yaralı
2
Ankara'da Cip Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Mersin'de İnşaat İşçisi Asansör Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti
4
Zeytinburnu'nda Televizyon Kanalına Saldırı: Zanlı Gözaltına Alındı
5
BM, Devkri Lider Esed'in Suçları İçin Hesap Vermesini Talep Etti
6
Berset'ten Gürcistan'a Diyalog Çağrısı: "Demokrasinin Temel Taşıdır"
7
Güney Kore Savunma Ataşesi Gazilerle Buluştu: Tarihi Bağlar Güçleniyor

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor