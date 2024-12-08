AB, Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Hazır Olduğunu Açıkladı

AB'den Suriye'nin Yeniden İnşasına Destek Mesajı

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Suriye'nin yeniden inşasını destekleme konusunda kararlı bir mesaj verdi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Beşşar Esed'in "zalim diktatörlüğünün" sona erdiğini vurgulayarak, "Bölgedeki bu tarihi değişim fırsatlar sunuyor ancak risksiz de değil. Avrupa, ulusal birliği ve tüm azınlıkları koruyan bir Suriye devletinin yeniden inşasını desteklemeye hazır," ifadelerini kullandı.

AB Liderlerinden Ortak Mesajlar

Von der Leyen, Avrupa ve bölge liderleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise "AB, Suriye halkıyla daha iyi bir gelecek için çalışmaya hazır," değerlendirmesini yaptı. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ise bundan sonraki adımların "diyalog, birlik, temel haklara saygı ve uluslararası hukuk" çerçevesinde atılması gerektiğini belirtti.

Suriye'deki Gelişmeler

AB'den, Suriye'deki Baas rejiminin çökmesine ilk yanıt Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından geldi. Kallas, Esed rejiminin yıkılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi ve bölgedeki tüm yapıcı ortaklarla iş birliği yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Suriye'de 27 Kasım'da rejime karşı silahlı gruplar ile Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşırken, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük şehirlerde hakimiyet sağlandığı bildirildi. 7 Aralık'ta başkent Şam'a giren gruplar, halk desteğiyle birlikte Esed’in rejimini çökertti. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona erdi ve Esed başkentten kaçtı. Ayrıca Suriye Milli Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarında PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat'ı özgürleştirerek Münbiç'teki teröristlere yöneldi.