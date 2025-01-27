AB, Suriye Yaptırımlarını Hafifletmek İçin Yol Haritası Üzerinde Anlaştı

AB Dışişleri Bakanları Suriye Yaptırımlarını Görüşüyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için bir yol haritası üzerinde anlaştığını duyurdu.

Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, iç savaş nedeniyle Esed rejimini hedef almak amacıyla uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. "AB dışişleri bakanları, Suriye'ye uygulanan AB yaptırımlarını hafifletmek için bir yol haritası üzerinde anlaştı," ifadelerini kullanan Yüksek Temsilci, "Hızlı hareket etmeyi hedefliyoruz. (Şam yönetimi tarafından) Yanlış adımlar atılırsa yaptırımların kaldırılmasını geri alabiliriz," şeklinde uyarılarda bulundu.

Ayrıca Kallas, bu kararın hangi sektörleri kapsadığına dair bilgi paylaşmadı. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda yaptırımların "adıma karşı adım" yaklaşımıyla, özellikle enerji ve ulaşım gibi Suriye'nin yeniden imarını destekleyecek sektörlerden kaldırılmasının planlandığı belirtilmişti.