AB: Suriye'ye Güvenli Dönüşler İçin Koşullar Henüz Uygun Değil

AB Komisyonu: Suriye'deki Dönüş Koşulları Yetersiz
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, Suriye'ye güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşler için gerekli koşulların henüz sağlanmadığını açıkladı.
El Anouni, günlük basın toplantısında, Suriye'deki Baas rejiminin çöküşünün ardından AB ülkelerinde bulunan Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili soruları yanıtladı. “Diasporadaki Suriyelilerin çoğunun ülkelerine geri dönmeyi hayal ettiğine inanıyoruz,” “Ne yapmak istediklerine karar vermek, her bireye ve her bir aileye kalmış. Ancak şimdilik Suriye'ye güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşler için koşulların karşılanmadığını savunuyoruz,” diye ekledi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, Avrupa’da bir milyondan fazla Suriyeli mülteci yaşamaktadır. Bu mültecilerin yarısından fazlası Almanya'da bulunurken, İsveç, Avusturya, Yunanistan, Hollanda ve Fransa da Suriyelilere ev sahipliği yapan diğer önemli ülkeler arasında yer alıyor. Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmış durumda. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde bölgeler ele geçirilmiştir. Başkent Şam’a 7 Aralık'ta girmeye başlayan bu gruplar, halk kitlelerinin de desteğiyle Esed’in rejiminin kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Esed başkenti terk etti. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtarmış, böylece Fırat Nehri'nin batısındaki önemli bir bölge temizlenmiştir.
Suriyeli Mültecilerin Durumu
Suriye'deki Son Gelişmeler
“Ne yapmak istediklerine karar vermek, her bireye ve her bir aileye kalmış. Ancak şimdilik Suriye'ye güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşler için koşulların karşılanmadığını savunuyoruz,” diye ekledi.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, Avrupa’da bir milyondan fazla Suriyeli mülteci yaşamaktadır. Bu mültecilerin yarısından fazlası Almanya'da bulunurken, İsveç, Avusturya, Yunanistan, Hollanda ve Fransa da Suriyelilere ev sahipliği yapan diğer önemli ülkeler arasında yer alıyor.
Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmış durumda. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde bölgeler ele geçirilmiştir.
Başkent Şam’a 7 Aralık'ta girmeye başlayan bu gruplar, halk kitlelerinin de desteğiyle Esed’in rejiminin kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Esed başkenti terk etti.
Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtarmış, böylece Fırat Nehri'nin batısındaki önemli bir bölge temizlenmiştir.