AB: Suriye'ye Güvenli Dönüşler İçin Koşullar Henüz Uygun Değil

“Ne yapmak istediklerine karar vermek, her bireye ve her bir aileye kalmış. Ancak şimdilik Suriye'ye güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşler için koşulların karşılanmadığını savunuyoruz,” diye ekledi.

Suriyeli Mültecilerin Durumu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, Avrupa’da bir milyondan fazla Suriyeli mülteci yaşamaktadır. Bu mültecilerin yarısından fazlası Almanya'da bulunurken, İsveç, Avusturya, Yunanistan, Hollanda ve Fransa da Suriyelilere ev sahipliği yapan diğer önemli ülkeler arasında yer alıyor.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmış durumda. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde bölgeler ele geçirilmiştir.

Başkent Şam’a 7 Aralık'ta girmeye başlayan bu gruplar, halk kitlelerinin de desteğiyle Esed’in rejiminin kontrolünü kaybetmesine neden oldu. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Esed başkenti terk etti.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtarmış, böylece Fırat Nehri'nin batısındaki önemli bir bölge temizlenmiştir.