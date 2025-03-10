AB, Suriye Yönetimini 9. Brüksel Bağış Konferansı'na Davet Etti

Avrupa Birliği (AB), her yıl düzenlediği Suriye konulu Bağış Konferansı'nın bu yılki oturumuna Suriye'nin yeni yönetimini de davet etti. 17 Mart'ta Brüksel'de gerçekleşecek olan 9. Brüksel Bağış Konferansı, Suriye hükümetinin katılacağı ilk etkinlik olması açısından tarihi bir öneme sahip.

BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, konferansa ilişkin yapılan duyuruda Suriye yönetimine davet gönderildiğini doğruladı. Hipper, gazetecilere verdiği demeçte, "Hepimiz Suriye'nin istikrarıyla ilgileniyoruz. Bu yöndeki çalışmaların gerçekleşmesi önemli ve ancak kapsayıcı bir geçişle sağlanabilir" şeklinde konuştu.

Özellikle Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından, AB'nin yaklaşımında bir değişiklik olup olmadığını soran gazetecilere Hipper, "Önümüzdeki pazartesi yapılacak konferans, sahadaki durumu analiz etmek ve AB’nin nasıl destek olabileceğini anlamak için önemli bir fırsat" ifadelerini kullandı.

SURİYE YÖNETİMİNDEN KATILIM

Konferansa Suriye yönetimini temsilen Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin davet aldığı belirtildi. Ayrıca, AB kaynaklarına göre Suriye lideri Ahmed Şara'ya da davet gönderilmiştir.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, geçtiğimiz hafta Mısır'ın Kahire şehrinde gerçekleşen Arap Ligi Zirvesi’nde Şara ile bir araya gelmiş ve Brüksel'deki konferansta yeni liderlik ile buluşmayı dört gözle beklediğini ifade etmiştir.

2017'DEN GÜNÜMÜZE BAĞIŞ KONFERANSLARI

2017'den bu yana düzenlenen Brüksel'deki Suriye destek konferansları, bölgedeki insani yardım ve desteklerin artırılması amacıyla büyük önem taşıyor. Konferansların ana teması, Suriye'ye yönelik yardım taahhütlerinin arttırılması üzerine odaklanıyor. Bu yılki konferans, "Suriye'nin Yanında Durmak: Başarılı Bir Geçiş İçin İhtiyaçları Karşılamak" başlığı altında gerçekleştirilecek.