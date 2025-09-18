AB, Süveyda için Açıklanan Yol Haritasını Memnuniyetle Karşıladı

AB, Suriye'nin Süveyda ilinde istikrar için Suriye, Ürdün ve ABD tarafından belirlenen yol haritasını memnuniyetle karşıladı; uygulama ve kapsayıcı siyasi geçiş çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde istikrarın tesisi amacıyla Suriye, Ürdün ve ABD tarafından belirlenen yol haritasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

AB'nin açıklaması

AB Dış İlişkiler Servisi sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın hızlı şekilde uygulanması ve taraflar arasında diyalogun sürdürülmesinin teşvik edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu süreç, Suriyelilerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin korunmasını ve Suriye’nin güvenliği, bağımsızlığı, egemenliği ile toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesini sağlamalıdır." ifadesine yer verildi.

AB, geçiş süreci yetkililerine, tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayacak kapsayıcı bir siyasi geçiş sağlanması çağrısını yineledi.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuzda Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

16 Temmuzda İsrail hava kuvvetleri, Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Aynı gün Süveyda'da hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Yol haritası

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyuruldu.

