AB, Trump'a Grönland Uyarısı: Müzakere Olamaz!

AB'den Trump Yönetimine Kesin Mesaj: Grönland Müzakereye Açık Değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Grönland'ı satın alma" yönündeki açıklamalarına karşı sert bir yanıt verdi. Kallas, konu ile ilgili müzakere etmeyeceklerini ifade etti.

Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, bakanların ABD ile olan ilişkileri değerlendirdiğini belirtti. Trump yönetiminin pazarlık dilini benimsemesi gerektiğini vurgulayan Kallas, "Grönland konusunda müzakere etmiyoruz. Elbette üye ülkemiz Danimarka'yı ve özerk bölgesi Grönland'ı destekliyoruz." dedi.

ABD İle İlişkilerde Yeni Dönem İhtiyacı

Kallas, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu toplantıya davet ettiğini ve Washington'ı ziyaret etme isteğini dile getirdi. Yeni ABD yönetimi hakkında düşüncelerini paylaşan Kallas, Avrupa'nın ekonomik bir güç olduğunu hatırlatarak, "Amerika ile çok fazla iç içe geçmiş durumdayız. Bu da bizim de elimizde bir şeyler olduğu anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde AB-ABD ilişkilerinin gerilediğini, kendisinin ise seçim kampanyası sırasında AB'ye ilişkin birçok endişe verici söylemde bulunduğunu dile getiren Kallas, "Birisi bize ne yapacağımızı söylüyor ve biz de onu takip ediyoruz" gibi bir durum olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Grönland'ın kontrol altında tutulması gerektiğinin altını çizerek, Ada'nın mülkiyetinin "mutlak zorunluluk" olduğunu savunuyor. Ancak AB'nin bu konuya yaklaşımı net bir şekilde karşıt.