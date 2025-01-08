AB, Trump'ın Grönland Açıklamalarına Cevap Verdi: 'Devletlerin Egemenliğine Saygı Duyulmalı'

AB, Trump'ın Grönland Açıklamalarına Cevap Verdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın "Grönland’ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönündeki açıklamalarına sert bir yanıt verdi. AB, devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiği vurgusu yaptı.

AB Komisyonu Sözcüsünden Açıklama

Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Trump'ın Grönland konusundaki açıklamalarını değerlendirirken, "Bu konudaki politikamız, bizim için bir ilke meselesi olarak, devletlerin egemenliğine saygı duyulması gerektiği açıktır. Bu, diplomatik değerimizdir ve üzerinde çalıştığımız temel ilkedir," dedi.

Hipper, gelecekteki ABD yönetimiyle daha güçlü bir transatlantik gündem yaratmak için çalışmayı dört gözle beklediklerini de dile getirdi.

Öne Çıkan Tepkiler

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, Trump'ın açıklamalarına yönelik endişelerin "varsayımsal" olduğunu ifade ederek, "Biraz sakin olalım. Henüz göreve gelmemiş bir yönetim hakkında oldukça uçuk varsayımlardan bahsediyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, önceliklerinin yeni yönetimle Atlantik'in her iki yakasında karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği yolları bulmak olduğunu vurguladı.

Medya mensuplarının konuyla ilgili eleştirilerine yanıt veren AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, "Bu durumu Ukrayna’daki olaylarla kıyaslamak istemiyorum," açıklamasını yaptı. Pinho, AB Antlaşması'nın 42'inci maddesi çerçevesinde Grönland'a karşı herhangi bir askeri harekatın, "karşılıklı yardım" maddesini harekete geçireceğini teyit etti, ancak ABD’nin Grönland'ın kontrolünü alma riski üzerine yorum yapmayı reddetti.

Trump'ın Grönland İfadesi ve Tepkiler

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine dair görüşünü yineleyerek, Ada’nın mülkiyeti ve kontrolünün "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Bu ifadeler, Grönland yetkililerinden ve dünya genelinden büyük tepki topladı.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland satılık değildir. Grönland, Grönland halkına aittir ve asla satılık olmayacaktır," diyerek, adanın özgürlüğünü koruma kararlılığını vurguladı.

Uluslararası Tepkiler

Danımarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ın açıklamalarına, "Grönland'ın geleceği Grönland'da belirlenecektir. Grönland, Grönlandlılara aittir," şeklinde cevap verdi. Ayrıca, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, AB'nin diğer ulusların egemen sınırlarına saldırmasına izin vermesinin söz konusu olamayacağını belirtti.