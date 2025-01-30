AB, Trump'ın Grönland Açıklamalarına Danimarka'ya Tam Destek Verdi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolünü ele geçirme yönündeki açıklamalarına sert bir yanıt vererek, AB'nin Danimarka'ya "tam destek" verdiğini duyurdu.

Euronews'e açıklamalarda bulunan Costa, Danimarka'nın toprak bütünlüğünün AB için "temel bir mesele" olduğunu vurguladı. Costa, "Trump'ın Grönland üzerindeki söylemlerine karşı Danimarka'nın güvenliğini savunmaya hazırız" diyerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta olduğu gibi, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkelerini savunmaktan vazgeçmemeliyiz" dedi.

Danimarka'nın Egemenliği

Costa, "Danimarka'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve sınırlarının istikrarı bizim için çok büyük bir önem taşıyor" sözlerini kullandı. Grönland'ın Danimarka'ya bağlı olduğuna dikkat çeken Costa, "Danimarka egemen bir devlettir. Kendi çıkarlarını belirler ve AB olarak Danimarka'yı her koşulda destekleyeceğiz" dedi.

Ayrıca, uluslararası hukukun önemine değinen Costa, "Spekülasyon yapmayacağız. Bu ihtilafın dostane bir şekilde çözülmesini umuyoruz" ifadesinde bulundu.

AB ve ABD İlişkileri

Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik gümrük vergilerini artırma açıklamalarını da değerlendiren Costa, yeni ABD yönetimiyle "yapıcı bir diyalog" kurma temennisinde bulundu. "AB de kendi çıkarlarını koruma sorumluluğuna sahiptir" diyen Costa, diyalogun "normal ve sakin bir şekilde, kaygı duymadan gerçekleşmesi gerektiğini" belirtti.

Costa, AB'nin ABD ile "iyi ilişkileri sürdürme arzusunda" olduğunu ifade ederken, AB-ABD diplomasisinin spekülasyonlardan etkilenmemesi gerektiğini vurguladı. Brüksel'in ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlığı çözmek için "elinden geleni yapacağını" ve gerektiğinde karşılık verme hakkını saklı tutacağını belirtti.

Danimarka Krallığı'na bağlı iki otonom bölgeden biri olan Grönland, Faroe Adaları ile birlikte Danimarka'ya 2,900 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Trump, 23 Aralık 2024 tarihinde Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın mülkiyetinin "mutlak bir zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Göreve geldiği günden bu yana Trump, Ada'ya yönelik ilgisini sık sık tekrar gündeme getiriyor.