AB, Trump'ın Seçim Zaferine Tepki Gösterdi

AB'den Trump'a İşbirliği Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump’a karşı tebrik mesajları göndererek, transatlantik bağları güçlendirme yönünde işbirliği çağrısında bulundu.

Ursula von der Leyen'in Açıklamaları

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum. AB ve ABD sadece müttefik değil, aynı zamanda 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. Bu nedenle güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışmalıyız," ifadelerini kullandı.

Charles Michel’in Mesajı

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de gönderdiği tebrik mesajında, "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor," değerlendirmesinde bulundu.

Josep Borrell'den Değerlendirme

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Trump’ın seçim zaferinin dünya genelinde, özellikle de Ukrayna ve Orta Doğu’daki durumlar için önemine işaret etti. Borrell, AB'nin ABD ile ilişkilerini güçlendirirken, aynı zamanda Birlik politikalarını da geliştireceği mesajını verdi. "AB, ortak dış ve güvenlik politikası aracılığıyla ABD ile ilişkilerini canlı tutmak için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır. Güçlü ve egemen bir Avrupa inşa etmek için stratejik sorumluluklarını sürdürecektir," şeklinde konuştu.

Trump Dönemi Gerilimleri

Trump’ın 2017-2021 yılları arasında ABD'ye liderlik ettiği dönemde, Washington-Brüksel ilişkileri ciddi gerilimler yaşamıştı. Bu yüzden AB yönetimi bir süredir muhtemel Trump zaferine yönelik hazırlık çalışmalarına devam ediyordu.