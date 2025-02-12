AB, Trump'ın UCM'ye Yaptırımlarını Kınıyor ve Destek Veriyor

AB, UCM'ye Desteğini Yeniliyor

Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) yetkililerine yönelik yaptığı yaptırım kararını kınayarak, bu kurumlara verdiği desteği yineledi.

Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda düzenlenen "Uluslararası Adalet Sistemi ve Kurumlarının Korunması" konulu oturumda, AB'nin bu konudaki duruşu açıkça ifade edildi. Oturumda, Polonya'nın Avrupa İşleri Bakanı Adam Szlapka'nın yanı sıra, AB Komisyonunun Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğünden sorumlu üyesi Michael McGrath da yer aldı.

Uluslararası Hukukun Önemi Vurgulandı

Oturumda konuşan Szlapka, uluslararası hukukun kurallarına dayalı düzenin temel taşı olduğuna dikkat çekerek, UCM ve UAD'nin cezasızlıkla mücadele ve en ağır suçlar için hesap verebilirlik sağlama konusundaki önemini vurguladı. Szlapka, "UCM'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için kararlıyız. Mahkemeye ve personeline yönelik her türlü tehdit kesinlikle kabul edilemez," dedi.

AB, Yaptırımlara Karşı Önlemler Alacak

McGrath, Trump'ın 6 Şubat'ta imzaladığı yaptırımların, UCM'nin çalışmalarını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek, dünyanın çeşitli bölgelerinde hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik çabalara zarar verme riski taşıdığını ifade etti. AB'nin UCM'yi korumak için gereken tüm adımları atmaya kararlı olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin yaptırımlarına karşı diplomatik ve mali destek sağlayacağız."

Eleştiriler ve Siyasi Sloganlar

Oturumda, Fas asıllı Fransız Milletvekili Mounir Satouri, AB'yi Trump'ın kararına karşı yeterli tepki vermemekle eleştirdi. Satouri, "Uluslararası adalete bu kadar ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde AB ne yapıyor?" diyerek rahatsızlığını ifade etti.

Ayrıca, üzerindeki "Filistin" yazılı sweatshirt ile dikkat çeken Fransız milletvekili Rima Hassan, Trump yönetiminin uluslararası mahkemeleri yok etmeye çalıştığını ileri sürdü. Oturum başkanı tarafından, "Sweatshirtünüzün üzerinde bu tür sloganlar olmamalı" şeklinde uyarılan Hassan, eleştirilerini sürdüreceğini belirtti.