AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski Şanlıurfa'da Temaslarda Bulundu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Şanlıurfa'da Önemli Temaslarda Bulundu

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, Şanlıurfa'da çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret eden Ossowski, ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne geçerek Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Tarihi ve Kültürel Önemi

Başkan Gülpınar, heyetin Şanlıurfa’ya gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tarihi ve kültürel zenginlikteki şehri detaylı bir şekilde tanıtacaklarını belirtti. Gülpınar, Şanlıurfa’nın UNESCO'nun "Dünya Müzik Şehri" unvanına sahip olduğunu vurguladı ve 2026 yılında Dünya Müzik Şehirleri UNESCO Toplantısı'nın da burada düzenleneceğini dile getirdi. Bu toplantının önemli bir fırsat olduğunu ve dünyanın farklı bölgelerinden temsilcilerin Urfa’ya geleceğini kaydetti.

AB ve Türkiye İlişkileri İçin Şanlıurfa’nın Rolü

Büyükelçi Ossowski, Şanlıurfa’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kentin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Ossowski, bu kadim kentin medeniyetlerin beşiği olduğunu belirterek, "Şanlıurfa, hem Avrupa hem de dünya medeniyetlerinin beşiği. Ziyaret edilmesi gereken son derece etkileyici bir şehir," dedi.

Göçmenler ve Yatırımlar

Ossowski, Şanlıurfa'nın çok sayıda Suriyeli göçmen ve mülteciyi ağırlama konusunda başarılı bir iş çıkardığını ifade etti. "Bu kişiler için ülkelerine dönüş süreçlerine destek oluyorsunuz. Türkiye'nin gösterdiği dayanışma tarihi bir dayanışmadır," sözleriyle dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Büyükelçi, ayrıca Şanlıurfa'daki ticari ilişkilerin ve yatırımların artırılması gerektiğini belirterek, "Şanlıurfa, tarıma dayalı sanayi açısından çok rekabetçi bir şehir ve burada değerlendirebileceğimiz pek çok fırsat var," ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği'nden daha fazla firmayı buraya çekmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ossowski, Şanlıurfa'nın yöresel lezzetlerini de tatma fırsatı bulduğunu ve bunları çok beğendiğini belirterek ziyaretini sonlandırdı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski (sol 5), Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı (sol 6) ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski (sol 5), Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı (sol 6) ziyaret etti.