AB Türkiye Delegasyonu'nun Yeni Başkanı Thomas Ossowski Brüksel'e Veda Etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski Brüksel'den Ayrılıyor

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yeni AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski için Brüksel'de bir veda resepsiyonu organize etti.

Veda Resepsiyonunda Kaymakcı'nın Mesajları

Resepsiyon Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği'nde gerçekleştirildi. Kaymakcı, bu etkinlikte Ossowski'nin Ankara'daki yeni görevine dair düşüncelerini paylaştı. Büyükelçi Kaymakcı, Ossowski'nin pozitif kişiliğinin Türkiye'yi keşfetme fırsatları sunacağına dikkat çekti.

Güvenlik İşbirliği ve Gelecek Hedefleri

Kaymakcı, Ossowski'nin geçmişteki güvenlik çalışmalarıyla Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. "Gelecek dört yıl boyunca ilişkileri güçlendirmek için çaba göstereceğim" diyen Ossowski, Türkiye'nin AB'nin stratejik ortağı olduğuna dikkat çekti.

Ossowski'nin Aileyle Ankara’ya Geçişi

Başkanlığını üstleneceği yeni görevine eşi ve iki çocuğuyla birlikte İstanbul'a gitmekten heyecan duyduğunu belirten Ossowski, Brüksel'deki diplomatik tecrübesinin bu göreve zemin hazırlayacağını ifade etti.

Katılımcılar ve Etkinliğin Önemi

Veda resepsiyonuna, çok sayıda büyükelçi, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve çeşitli AB kurumlarından üst düzey yetkililer de katıldı, bu durum etkinliğin uluslararası ilişkiler açısından önemini ortaya koydu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Thomas Ossowski'ye Brüksel'de veda resepsiyonu düzenledi. Kaymakcı, etkinlikte konuşma yaptı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak atanan Büyükelçi Thomas Ossowski'ye Brüksel'de veda resepsiyonu düzenledi. Kaymakcı, etkinlikte konuşma yaptı.