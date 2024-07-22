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AB, UAD'nın Filistin Kararı Sonrası İsrail'e Yönelik Yeni Adımlar Atmayı Planlıyor

AB, UAD'dan gelen danışma görüşünü destekleyerek, İsrail'in işgaline karşı çeşitli adımlar atmayı değerlendirecek.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:36
AB, UAD'nın Filistin Kararı Sonrası İsrail'e Yönelik Yeni Adımlar Atmayı Planlıyor

AB'den İsrail'e Karşı Yeni Adımlar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birliğin Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından yapılan danışma görüşünü desteklediğini açıkladı. Buna göre, UAD'nın, Filistin topraklarındaki İsrail işgalinin hukuka aykırı olduğuna dair görüş bildirmesi, AB'nin bu meselede aktif bir rol alacağını gösteriyor.

Hukukun Üstünlüğü ve Uluslararası Sorumluluk

Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi medya mensuplarına açıklamalarda bulunan Borrell, UAD'nın danışma görüşündeki "Filistin topraklarının işgali tamamen yasadışıdır" ifadesinin önemine vurgu yaptı. Borrell, bu görüşün, Birleşmiş Milletlerin en üst mercisinden geldiğine dikkat çekerek, "BM'nin bu konuda çok net bir mesaj verildiğini" belirtti.

Netanyahu'nun Tepkileri ve AB'nin Rolü

Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin bu danışma görüşüne gösterdiği tepkiyi eleştirerek, "Netanyahu, uluslararası hukuka saygı göstermelidir; tarih ve uluslararası hukuk arasında bir seçim yapılamaz" dedi.

Gelecek Adımlar Üzerine Tartışmalar

Borrell, AB bakanlarının bu danışma görüşünün sonuçları ve alınacak önlemler hakkında geniş bir tartışma yapacağını belirtti. "Bizim UAD'yi desteklediğimizi belirtmekle yetinmeyeceğiz; ne tür eylemler gerçekleştirebileceğimizi masaya yatıracağız" diyerek, AB'nin taşıdığı sorumluluğa dikkat çekti.

Gazze'deki İnsanlık Dramı

Gazze bölgesinde yaşanan insani kriz konusuna da değinen Borrell, "Gazze, insani felaketin eşiğinde. Yüz binlerce insan yardıma muhtaç durumda ve on yıllar sürecek bir yeniden inşa sürecine ihtiyaç var" dedi. ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen ateşkesin hâlâ sağlanmadığına dikkat çekerek, insani yardımların ulaştırılmadığını ifade etti.

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