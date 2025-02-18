AB: Ukrayna Barış Masasında Güçlü Olmalı, Güvenlik Garantileri Şart

AB, Ukrayna'nın barış masasına güçlü oturmasını ve güvenlik garantilerinin sağlam olmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:06
AB: Ukrayna Barış Masasında Güçlü Olmalı, Güvenlik Garantileri Şart

AB, Ukrayna'nın Barış Sürecinde Güçlü Olmasını İstiyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın Rusya ile yapılacak olan barış müzakerelerine güçlü bir pozisyonda oturması gerektiğini açıkladı. Ayrıca, varılacak barış anlaşmasının bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve güvenlik garantilerini içermesi gerektiğinin altını çizdi.

Paris Zirvesi'nden Önemli Mesajlar

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliğinde düzenlenen olağanüstü zirve sonrası sosyal medya hesaplarından ortak bir mesaj paylaştılar. İki lider, zirvede Ukrayna'nın barış sürecinde güçlü bir konumda olması gerektiğine dair fikir birliğine varıldığını vurguladılar.

Leaders from across Europe emphasized that any peace agreement must come with strong security guarantees ensuring Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity.

Askeri Yardımlar ve Savunma Yatırımları

Avrupa'nın Ukrayna'ya yönelik askeri yardım konusundaki taahhütlerini tam olarak yerine getirdiğini belirten von der Leyen ve Costa, savunma yatırımları, üretimi ve harcamalarında bir artış sağlanması gerektiğini ifade ettiler. Bu zirve, Avrupa liderleri arasında Ukrayna'daki durumu ve Avrupa'nın güvenliği konularını ele almak amacıyla istişareler başlatmayı hedefliyor.

Önemli Katılımcılar

ABD'deki Donald Trump yönetimi tarafından gündeme getirilen barış müzakerelerine dair gelişmelerin değerlendirildiği bu zirveye, Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya, İspanya, Hollanda ve Danimarka'nın liderleri ile NATO Genel Sekreteri de katıldı.

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