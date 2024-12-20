DOLAR
35,15 -0,22%
EURO
36,45 -0,16%
ALTIN
2.934,37 -0,05%
BITCOIN
3.441.931,97 -1,22%

AB, Ukrayna'ya 2025'te 30 Milyar Euro Daha Destek Verecek

AB, Ukrayna'ya 2025 yılında 30 milyar euro ek destek sağlamayı kararlaştırdı. Böylece toplam destek 160 milyar euroya ulaşacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 01:40
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 01:40
AB, Ukrayna'ya 2025'te 30 Milyar Euro Daha Destek Verecek

AB Liderlerinden Ukrayna'ya Ek Destek Kararı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya 2025 yılında ek 30 milyar avro destek sağlanması konusunda uzlaştı. Bu karar, Brüksel'de düzenlenen zirve toplantısında alındı ve AB'nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya verdiği toplam mali destek miktarını 160 milyar avroya yükseltti.

Antonio Costa'dan Önemli Mesaj

Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya karşısında desteklenmesinin zirvenin öncelikli gündem maddesi olduğunu belirtti. Costa, "Salondaki genel atmosfer, güçlü bir kararlılığı yansıtıyor. Mesajımız çok açık; AB, Ukrayna'ya kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış sağlaması için verdiği destekte birleşmiş durumda," dedi.

ABD Desteği Üzerine Değerlendirme

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir gazetecinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "ABD olmadan, Avrupa'nın desteğinin yetmeyeceği" yönündeki ifadelerini hatırlatması üzerine, "Elbette gelecek ABD yönetiminin planları hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor. Bu sırada biz Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz," yanıtını verdi.

Zelenskiy'nin Birlik Çağrısı

Zirveye katılan Zelenskiy, AB ve gelecek yıl başında göreve başlayacak olan Donald Trump yönetimini birlik olmaya çağırdı ve Rusya'nın yalnızca bu birliğin durdurabileceğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM'de Suriyeli Sığınmacıların Geri Dönüş Planı Görüşülüyor
2
Giresun Görele'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
3
Eski Asker Josephine Guilbeau, Kongre'yi Gazze'deki Soykırıma Ortak Olmakla Suçladı
4
Esed Rejiminin Devrilmesinin Ardından Ürdün'den 7 Bin 250 Suriyeli Ülkelerine Döndü
5
AB, Ukrayna'ya 2025'te 30 Milyar Euro Daha Destek Verecek
6
İngiltere'de Kıbrıs Türk Halkı Tarihi Sempozyumu Gerçekleşti
7
AB, Şam'daki Diplomatik Varlığı Artırıyor

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

Faizsiz Taşıt Kredisi: 250.000 TL'ye Kadar Avantajlı Fırsatlar Açıklandı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!