AB, Ukrayna'ya 2025'te 30 Milyar Euro Daha Destek Verecek

AB Liderlerinden Ukrayna'ya Ek Destek Kararı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya 2025 yılında ek 30 milyar avro destek sağlanması konusunda uzlaştı. Bu karar, Brüksel'de düzenlenen zirve toplantısında alındı ve AB'nin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya verdiği toplam mali destek miktarını 160 milyar avroya yükseltti.

Antonio Costa'dan Önemli Mesaj

Yeni AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, zirve sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna'nın Rusya karşısında desteklenmesinin zirvenin öncelikli gündem maddesi olduğunu belirtti. Costa, "Salondaki genel atmosfer, güçlü bir kararlılığı yansıtıyor. Mesajımız çok açık; AB, Ukrayna'ya kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış sağlaması için verdiği destekte birleşmiş durumda," dedi.

ABD Desteği Üzerine Değerlendirme

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bir gazetecinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "ABD olmadan, Avrupa'nın desteğinin yetmeyeceği" yönündeki ifadelerini hatırlatması üzerine, "Elbette gelecek ABD yönetiminin planları hakkında daha fazla bilgi edinmemiz gerekiyor. Bu sırada biz Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz," yanıtını verdi.

Zelenskiy'nin Birlik Çağrısı

Zirveye katılan Zelenskiy, AB ve gelecek yıl başında göreve başlayacak olan Donald Trump yönetimini birlik olmaya çağırdı ve Rusya'nın yalnızca bu birliğin durdurabileceğini ifade etti.