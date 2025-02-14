AB, Ukrayna'ya Kalıcı Destek Taahhüdünde Bulundu

AB, Ukrayna'ya Desteğini Yeniledi

Avrupa Birliği (AB), adil, kapsamlı ve kalıcı barış sağlanana kadar Ukrayna'ya sürekli ve istikrarlı destek vermeye devam etme taahhüdünü yineledi. Bu açıklama, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa tarafından yapıldı.

Ukrayna ile Yapılan Görüşme

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı marjında, Von der Leyen ve Costa, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Bu görüşmede, liderler, adil, kapsamlı ve kalıcı barış sağlanana kadar Ukrayna'ya her açıdan destek verme konusundaki kararlılıklarını yineledi.

Liderler, yalnızca böyle bir barışın egemen ve müreffeh bir Ukraynayı garanti edeceğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra, Avrupa'nın güvenliğinin de ancak bu yolla sağlanabileceği vurgulandı.

Geleceğe Yönelik Adımlar

AB liderleri, Ukrayna'nın gelecekteki müzakerelerde güçlü bir konumda olması gerektiğini ifade ederek, bu ülkeye güçlü güvenlik garantileri sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Avrupalı NATO müttefiklerinin, savunma harcamalarını artırmaları, savunma yeteneklerini güçlendirmeleri ve Ukrayna ordusunun güçlendirilmesine yardımcı olmaları gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecinin hızlandırılması için de gereken çalışmalara hız verme isteğinin altı çizildi.