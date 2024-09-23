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AB Ülkeleri AİHM ve ABAD Kararlarını Uygulamada Zorluk Yaşıyor

Son rapora göre, AB üye ülkeleri AİHM ve AB Adalet Divanı kararlarını uygulamada zorluk yaşıyor. Romanya ve Macaristan en sorunlu ülkeler.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:48
AB Ülkeleri AİHM ve ABAD Kararlarını Uygulamada Zorluk Yaşıyor

AB Ülkelerinin Mahkeme Kararlarını Uygulama Sorunları

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AB Adalet Divanı (ABAD) kararlarını uygulamada ciddi problemler yaşadığı belirtildi.

Raporun Detayları

Avrupa merkezli düşünce kuruluşları tarafından hazırlanan "Avrupa Mahkemeleri Kararlarının Uygulanmaması ve Hukukun Üstünlüğü" başlıklı rapor, 1 Ocak 2024 itibarıyla üye ülkelerde 624 AİHM kararının hâlâ uygulanmayı beklediğini ortaya koydu. Bu kararların büyük bir kısmının, sistematik ve yapısal reformlar gerektiren sorunlara işaret ettiği ifade edildi.

Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü Tehlikede

Raporda, üye ülkelerin belirtilen kararları uygulamada "sürekli olarak başarısız olmalarının", demokrasi ve hukukun üstünlüğünü tehdit ettiği vurgulandı. Son 5 yıl içinde verilen 201 ABAD kararının yalnızca yarısına tam olarak uyulmuşken, bu kararların %71'ine hiç uyulmadığı veya kısmen uyulduğu kaydedildi. Ayrıca, %60'ını aşkın kararın 2 yılı aşkın süredir uygulanmayı beklediği aktarıldı.

En Sorunlu Ülkeler: Romanya ve Macaristan

Rapora göre, mahkeme kararlarını en fazla uygulamakta zorlanan AB ülkeleri sırasıyla Romanya ve Macaristan olarak belirlendi. Macaristan'da son 10 yılda AİHM'in verdiği kararların %76'sının hala uygulanmadığı ifade edildi. Romanya, toplam 115 kararla en fazla uygulanmayı bekleyen kararı bulunduran ülke oldu. Genel olarak son 10 yılda, AİHM kararlarının yalnızca %44'ünün üye ülkeler tarafından uygulandığı tespit edildi.

AB Komisyonu'na Çağrı

Rapor, AB Komisyonu’na bu iki mahkemenin kararlarının üye ülkelerce uygulanması için çabaların artırılması çağrısını yaptı. "Hukuki kararların somut değişimlere dönüştürülmesinin önemi" vurgulandı.

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