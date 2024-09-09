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AB Ülkeleri Rus Diplomatların Seyahatlerini Sınırlamak İstiyor

8 AB ülkesi, Rus diplomatların Schengen Bölgesi'nde seyahatlerinin kısıtlanması için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:08
AB Ülkeleri Rus Diplomatların Seyahatlerini Sınırlamak İstiyor

Rus Diplomatlar İçin Seyahat Kısıtlaması Gündemde

Hollanda ve diğer 7 Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, özellikle casusluk endişeleri doğrultusunda Rus diplomatların Şengen bölgesindeki özgür dolaşımının kısıtlanmasını talep ettiği öğrenildi.

Birlik Düzeyinde Lobi Faaliyetleri

Hollanda'da yayınlanan Trouw gazetesinin haberine göre, bu ülkeler Rus diplomatlar için AB genelinde yeni bir seyahat kısıtlaması getirilmesi amacıyla lobi faaliyetleri yürütmektedir. Destekleyen ülkeler arasında Danimarka, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Romanya da bulunmaktadır.

Kısıtlama Talebinin Ardındaki Gerekçeler

Bu kısıtlama talebinin, Rus diplomatların AB içerisinde gerçekleştirilen sabotaj ve casusluk faaliyetleri nedeniyle gündeme geldiği bildirilmektedir. Rus diplomatların dokunulmazlıkları sebebiyle yargıdan muaf oldukları ve bu durumu istismar edecekleri endişeleri dile getirilmiştir.

Çekya'nın Öncü Rolü

Çek Cumhuriyeti, bu konuda 2023 yılı başlarında önce söz konusu lobi faaliyetlerini başlatmış ve Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky aracılığıyla, 8 AB ülkesinin ortak talebini AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e iletmiştir. Lipavsky, bu tedbirlerin Rus ajanlarının faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlayacağını belirtmiştir.

AB Ülkeleri Arasındaki Farklılaşan Yaklaşımlar

Ancak, AB içerisinde bu konuyla ilgili farklı görüşlerin olduğu ifade edilmektedir. Almanya, Avusturya ve İtalya gibi bazı ülkeler, Moskova'nın da benzer kısıtlamalar getirme ihtimaline karşı çıkmaktadır. Bu ülkeler, Rusya ile işbirliğinin sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş bildirmektedir.

Rus Diplomatların Sınır Dışı Süreci

Ukrayna'daki savaşın başlamasından sonra, yaklaşık 600 Rus diplomat Avrupa ülkelerinden sınır dışı edilmiştir. Bu diplomatların yaklaşık 400'ünün istihbarat ajansı ile bağlantılı olduğuna dair şüpheler bulunmaktadır. Örneğin, Hollanda, bu yıl başında bazı Rus diplomatları sınır dışı etme süreci başlatmış ve St. Petersburg Başkonsolosluğunu kapatma kararı almıştır.

Son olarak, Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, son yıllarda NATO ülkelerinden 1000'i aşkın Rus diplomatın sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

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