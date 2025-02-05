AB Ülkelerinin Yüzey Sularının Sadece Yüzde 40'ı Ekolojik Standartları Karşılıyor

AB Ülkelerinde Su Sorunu: Yüzey Sularının Durumu Alarm Veriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu çevreden sorumlu üyesi Jessika Roswall, üye ülkelerin yüzey sularının yüzde 40'ından azının iyi durumda olduğunu açıkladı. Bu durum, AB genelinde ciddi bir ekolojik kriz potansiyeli taşıyor.

Roswall, düzenlediği basın toplantısında sunduğu raporda, “Sularımız kirleniyor, su tedarikimiz tehdit altında ve selleri önlemek için yeterince çaba göstermiyoruz.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, su kaynaklarının korunması gerektiğine dair önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Çölleşme ve Kuraklık Riskine Dikkat Çekildi

Roswall, suyun erişilebilirliğinin artık küresel bir sorun olduğunu belirterek, “Uzun yıllar boyunca suyu sonsuz bir kaynak olarak gördük. Bu zihniyeti değiştirmeliyiz.” şeklinde konuştu. İspanya'nın yüzölçümünün yüzde 74'ünün çölleşme riski altında olduğunu ifade ederek, acil önlemler alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bu sorunlarla başa çıkabilmek için üye ülkeler arasında suyun verimliliğinin artırılması ve atık su kullanımının hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Roswall, yeni bir AB Su Dayanıklılık Stratejisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Son olarak, “Durumun daha da kötüleşeceğini bilerek eylemsiz kalmanın maliyeti çok yüksek.” diyen Roswall, sektörler arasında acil ve koordineli çabaların önemini vurguladı.