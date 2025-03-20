AB Üye Ülkeleri Göç Yönetiminde Yenilikçi Çözümler Üzerine Görüştü

AB üyesi ülkelerin liderleri, Brüksel'deki zirve sırasında göç yönetimini tartışmak için gayriresmi bir toplantı düzenledi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:40
AB Üye Ülkeleri Göç Yönetiminde Yenilikçi Çözümler Üzerine Görüştü

Brüksel – Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi çerçevesinde göç yönetimi konusunda önemli bir gayriresmi toplantı düzenledi. Toplantının amacı, göçle ilgili yenilikçi çözümler ve geri gönderme süreçlerinin geliştirilmesi üzerineydi.

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un, en çok etkilenen AB üye devletlerinden liderleri bir araya getirdiği ifade edildi. Toplantıya İtalya, Danimarka, Hollanda ve Avrupa Komisyonu’nun yanı sıra Avusturya, Belçika, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Letonya, Malta, Polonya, Çekya, İsveç ve Macaristan liderlerinin katıldığı bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, toplantıda göç alanındaki stratejilerini sundu ve özellikle yeni önerilen 'Geri Dönüş Yönetmeliği'ne dikkat çekti. Başbakan Meloni’nin düzenlemenin Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosunda hızlı şekilde tartışılması ve onaylanmasını desteklediği belirtildi.

Ayrıca, Meloni’nin Avrupa Konseyi öncesi liderlerinin geleneksel mektubunda vurguladığı gibi, Avrupa'nın güvenli menşe ülkeler listesinin oluşturulması ve Göç ve İltica Paktı'nın bazı unsurlarının hızla geliştirilmesi konusundaki umutlarının dile getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, uyumlu çalışmalar için liderlerin takdirlerini sunduğu ve haziranda yapılacak Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde iş birliğini sürdürme kararı aldıkları kaydedildi.

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