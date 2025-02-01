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AB ve 8 Ülke, Myanmar'daki Askeri Şiddeti Kınadı

AB ve 8 ülke, Myanmar'daki askeri yönetimin sivillere yönelik şiddetini en güçlü ifadelerle kınadı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:36
AB ve 8 Ülke, Myanmar'daki Askeri Şiddeti Kınadı

Myanmar'daki Askeri Şiddete Ortak Kınama

Avrupa Birliği (AB) ile ABD ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke, Myanmar'daki askeri yönetimin, dini ve etnik azınlıklar dahil olmak üzere sivillere yönelik uyguladığı şiddeti 'en güçlü' şekilde kınadı.

Darbeye Dikkat Çeken Açıklama

Bu ülkeler, Myanmar'da ordunun darbe ile yönetime el koymasının 4. yılı dolayısıyla ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, darbeden bu yana Myanmar halkının haklarından mahrum bırakıldığı ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği vurgulandı. 'Myanmar askeri rejiminin, insan hakları ihlalleri ve tüm din ve etnik azınlıklara yönelik sistematik zulümler içeren şiddeti tırmandırmasını en güçlü ifadelerle kınıyoruz.' denildi.

Sivillere Yönelik Saldırılar

Açıklamada, ordu tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği, ayrıca okulları, pazar yerlerini, ibadet alanlarını ve tıbbi tesisleri hedef alındığı da belirtildi. Askeri yönetimin, şiddeti durdurmaya, ülke genelinde güvenli insani erişim sağlamaya ve uluslararası insani hukuka uymaya çağrıldığı ifade edildi. Ayrıca, insani yardım ihtiyacının darbeden bu yana yirmi kat arttığı kaydedildi.

İnsani Kriz ve Artan İhtiyaçlar

Açıklamada, nüfusun üçte birinden fazlasını oluşturan yaklaşık 20 milyon kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için insani yardıma ihtiyaç duyduğu, tahminen 15,2 milyon kişinin ise gıda yardımına muhtaç olduğu açıklandı. Uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle birçok insanın ülke dışına kaçmak zorunda kalması dikkat çekildi.

Artan Suçlar ve Bölgesel İstikrarsızlık

Ayrıca, 'Uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı, dolandırıcılık merkezleri ve insan kaçakçılığı dahil olmak üzere artan suçların, Myanmar halkına zarar verdiği ve komşu ülkeleri etkileyerek daha geniş bir bölgede istikrarsızlık riski oluşturduğu' vurgulandı.

Myanmar'daki Askeri Darbenin Tarihçesi

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de yaşanan askeri darbe ile yönetime el koydu. Bu olay, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılmasının ardından gerçekleşti. Ordu, dönemin fiili lideri Aung San Suu Çii ve pek çok yetkiliyi gözaltına alarak 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

İnsani Durumun Ciddiyeti

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, 17 Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştiği 2021'den Eylül 2024'e kadar en az 5 bin 350 sivilin öldüğünü ve 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

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