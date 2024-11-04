AB ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin Asker Gönderimine Sert Tepki

Avrupa Birliği (AB) ile Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesini şiddetle kınadı. Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile başkent Seul'de bir araya geldi.

Askeri İşbirliği Endişesi

Görüşmelerde, taraflar uluslararası toplumla koordineli bir şekilde Kuzey Kore ve Rusya arasındaki askeri işbirliğini engellemek amacıyla yakın çalışmaya yönelik mutabakat sağladı. Borrell ve Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderme durumuna dair ciddi endişelerini dile getirerek bunu şiddetle kınadıklarını ifade ettiler.

Güvenlik İşbirliğinin Güçlendirilmesi

İki lider, Avrupa ve Atlantik güvenliğinin Hint-Pasifik bölgesinin güvenliği ile ilgili olduğuna dair ortak görüşlerini paylaştı. Ayrıca, Güney Kore ile AB arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeye yönelik kararlarını da yinelediler.

Kuzey Kore'nin Katkısı ve Son Gelişmeler

Vladimir Putin, Haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim tarihli açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini 27-28 Ekim tarihlerinde muharebe bölgelerine konuşlandıracağını bildirdi. ABD ise Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde yer aldığını açıkladı.