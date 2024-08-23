Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AB ve İspanya, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarını Tanımayacak

AB ve İspanya, Nicolas Maduro'nun kazandığı Venezuela seçimlerini tanımadıklarını duyurdu, şeffaflık vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 14:22
AB ve İspanya, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarını Tanımayacak

Venezuela'daki Seçimlerin Siyasi Yansımaları

Avrupa Birliği (AB) ve İspanya, 28 Temmuz'da gerçekleşen Venezuela devlet başkanlığı seçimlerinin sonucunu tanımayacaklarını açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela'daki seçim sonuçlarının doğrulanabilirliği henüz sağlanamadı ve bunun için ümidimiz her geçen gün azalıyor. Seçim kayıtları şeffaf bir şekilde sunulmadıkça, bu sonuçların tanınması mümkün olmayacak" dedi.

İspanya'nın Tutumu

İspanya hükümeti de resmi haber ajansı EFE aracılığıyla, seçim kayıtlarının kapsamlı ve güvenilir bir şekilde yayımlanmadığı sürece Venezuela'daki seçim sonuçlarını geçerli saymayacaklarını belirtti. Açıklamada, "Venezuelalıların barışçıl şekilde protesto etme ve siyasi düşüncelerini özgürce ifade etme haklarına saygı gösterilmesi gerektiği" ifade edildi.

Mahkeme Kararı ve Muhalefetin Tepkisi

Venezuela'nın Yüksek Adalet Mahkemesi, 28 Temmuz'da düzenlenen seçimde Nicolas Maduronun kazandığını belirten kararı açıkladı. Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro %51,20 oy oranıyla üçüncü kez devlet başkanı oldu. Ancak muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, bu sonuçları kabul etmediğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!