AB ve İspanya, Venezuela'daki Seçim Sonuçlarını Tanımayacak

Venezuela'daki Seçimlerin Siyasi Yansımaları

Avrupa Birliği (AB) ve İspanya, 28 Temmuz'da gerçekleşen Venezuela devlet başkanlığı seçimlerinin sonucunu tanımayacaklarını açıkladı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela'daki seçim sonuçlarının doğrulanabilirliği henüz sağlanamadı ve bunun için ümidimiz her geçen gün azalıyor. Seçim kayıtları şeffaf bir şekilde sunulmadıkça, bu sonuçların tanınması mümkün olmayacak" dedi.

İspanya'nın Tutumu

İspanya hükümeti de resmi haber ajansı EFE aracılığıyla, seçim kayıtlarının kapsamlı ve güvenilir bir şekilde yayımlanmadığı sürece Venezuela'daki seçim sonuçlarını geçerli saymayacaklarını belirtti. Açıklamada, "Venezuelalıların barışçıl şekilde protesto etme ve siyasi düşüncelerini özgürce ifade etme haklarına saygı gösterilmesi gerektiği" ifade edildi.

Mahkeme Kararı ve Muhalefetin Tepkisi

Venezuela'nın Yüksek Adalet Mahkemesi, 28 Temmuz'da düzenlenen seçimde Nicolas Maduronun kazandığını belirten kararı açıkladı. Seçim Konseyi'nin 29 Temmuz'da duyurduğu sonuçlara göre, Maduro %51,20 oy oranıyla üçüncü kez devlet başkanı oldu. Ancak muhalefet koalisyonunun adayı Edmundo Gonzalez ve muhalif lider Maria Corina Machado, bu sonuçları kabul etmediğini bildirdi.