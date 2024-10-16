AB ve KİK Liderleri Brüksel'de Tarihi Zirve Toplantısında Bir Araya Geliyor

AB ve KİK Tarihi Zirveye Ev Sahipliği Yapıyor

Bugün Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin liderleri arasında ilk zirve toplantısı gerçekleştirilecek. Bu tarihi buluşma "Barış ve Refah İçin Stratejik Ortaklık" teması altında toplanacak.

Zirveye Katılacak Liderler

Etkinlikte, 27 AB üyesi ülkenin lideri, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman ve Kuveyt'in yöneticileri bir araya gelecek.

Toplantıya Eş Başkanlık Yapan İsimler

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani toplantının eş başkanlığını üstlenecek. Zirve öncesinde ayrıca ikili görüşmelerin de yapılması planlanıyor.

Enerji Krizi ve Yakınlaşma

AB, Rusya ile yaşanan enerji krizinin ardından yeni enerji kaynakları arayışında olduğundan, Körfez ülkeleriyle daha da yakınlaşmayı hedefliyor. Zirvede enerji, ticaret ve yatırım konularının yanı sıra Orta Doğu barış çabaları da ele alınacak.